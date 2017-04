Fantastische Robben beslist topper tegen Dortmund

Robben verkeert momenteel in waanzinnige vorm. In de Bundesliga staat de teller dit seizoen op negen treffers en zes assists. Ook vandaag was de Nederlander trefzeker met een echte Robben-goal: naar binnen kappen en met een heerlijke krul de bal in de verre hoek zien belanden. Verdedigers weten dat hij het gaat doen, maar het is niet te verdedigen. Hoe een nuchtere jonge linksbuiten zich ontwikkelde tot een van de meest gevreesde dribbelaars van Europa.



De weg naar München

We kennen Robben als een rechtsbuiten die graag binnendoor gaat. Toch begon de vleugelflitser zijn carrière aan de linkerkant. In het shirt van FC Groningen maakte Nederland kennis met een jonge Arjen Robben. Behendig, technisch vaardig en vooral ontzettend snel. Hij passeerde menig ervaren verdediger met gemak, wat hem een transfer naar PSV opleverde.



In Eindhoven brak Robben echt door op het hoogste niveau. Hij ontwikkelde zich steeds meer als bepalende speler en ook in de Champions League maakte de buitenspeler indruk. Zijn goede prestaties bij PSV bleven niet onopgemerkt in Europa. Robben kon rekenen op interesse van verschillende Europese topclubs. Chelsea trok uiteindelijk aan het langste eind en nam de in Bedum geboren aanvaller over voor bijna twintig miljoen euro.



Robben speelde ruim honderd wedstrijden voor The Blues, maar mede door blessures kon hij nooit in een serie wedstrijden zijn stempel drukken. Niet één seizoen in Londen kwam de Nederlands international tot meer dan dertig wedstrijden in de Engelse competitie. Wel won hij in 2005 en 2006 tweemaal op rij de Premier League met Chelsea.





Robben werd ook in Londen geplaagd door blessureleed



Na drie jaar in Engeland maakte hij de overstap naar het grote Real Madrid, dat zo'n veertig miljoen euro overmaakte. Robben was niet de enige Nederlander die destijds het shirt van Los Blancos droeg. Samen met Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar en Royston Drenthe pakte hij in 2008 de Spaanse titel.





FC Groningen PSV Chelsea Real Madrid Wedstrijden 52 70 104 65 Doelpunten 12 21 18 13 Assists 5 17 24 14



Rekordmeister

Na ruim zestig wedstrijden in Madrid vertrok Robben in de zomer van 2009 naar Bayern München. Het moge duidelijk zijn dat het de beste keuze uit zijn carrière is geweest. Inmiddels heeft hij in Duitsland meer dan honderd doelpunten op zijn naam staan en won hij de Champions League, vijf landstitels en vier keer de DFB-Pokal. Zijn zesde landskampioenschap lijkt slechts een kwestie van tijd. Laten we vooral hopen dat hij de komende tijd nog lang blessurevrij blijft.