'Bertje' Traoré houdt titelkansen Ajax in leven

Na een mindere periode in het shirt van Ajax kreeg Bertrand Traoré de nodige kritiek te verduren. Hij zou niet scherp genoeg zijn voor de goal en werd zelfs uitgefloten door zijn eigen supporters. Traoré was er klaar mee en besloot al zijn Ajax-gerelateerde foto's te verwijderen van zijn Instagram. Het werd hem niet in dank afgenomen door de fanatieke Ajacieden.



Ook in de Klassieker liet Traoré zich in de zestien niet van zijn beste kant zien. De international van Burkina Faso mikte een aantal keer te hoog om de voorsprong uit te breiden, waardoor Ajax verzuimde het doelsaldo verder uit te bouwen. Feyenoord deed er later nog een schepje bovenop door met liefst 8-0 te winnen van Go Ahead Eagles. Het doelsaldo zal dus hoogstwaarschijnlijk geen rol meer spelen in de kampioensstrijd.





'Bertje' Traoré miste de nodige kansen tegen Feyenoord



Toch is de Eredivisie geen onbekend terrein voor Traoré. Eerder kwam hij ruim vijftig wedstrijden uit voor Vitesse. Opvallend genoeg heeft hij in dienst van Ajax al bijna evenveel assists op zijn naam staan als bij Vitesse, maar is hij minder doelgericht. Hij lijkt in Amsterdam dus vaker een ploeggenoot te zoeken dan voor eigen succes te gaan. De scherpte van de aanvaller lijkt hoe dan ook weinig vooruitgang te boeken. Bij Ajax krijgt hij vanzelfsprekend meer kansen dan in zijn tijd bij Vitesse, maar treft hij minder doel. Of Traoré ooit een basisspeler zal worden bij The Blues lijkt dan ook zeker nog geen uitgemaakte zaak.





Vitesse Ajax Wedstrijden 51 33 Doelpunten 20 10 Assists 7 5



De gemiste kansen zullen hem inmiddels zijn vergeven in Amsterdam. De huurling van Chelsea stond sinds eind februari vier wedstrijden droog, tot hij zich woensdag tegen AZ herpakte met een doelpunt en een assist. Ook vandaag ontpopte hij zich tot een belangrijke schakel aan de kant van de Amsterdammers met twee goals. Beide treffers waren van grote technische klasse.



Nijmeegs dal

Mede dankzij de twee doelpunten van Traoré zakt NEC steeds dieper in de ellende. Peter Hyballa en zijn mannen staan na de nederlaag op de zestiende plaats, wat uiteindelijk play-offs om promotie/degradatie zou betekenen. De club uit Nijmegen kende een prima start van het seizoen, maar verloor de afgelopen elf wedstrijden liefst tien keer.