Ajax-back Veltman: "Meer zenuwen voor NEC dan voor Schalke 04"

"Nu zaten er slechts twee rustdagen in tussen de twee duels. Woensdag speelden we nog tegen AZ. Deze week kennen we vier rustdagen", legde Veltman in de catacomben van Stadion De Goffert uit tegenover ELF Voetbal. "Maar het ging allemaal gemakkelijker. We hadden een beetje geluk met dat snelle eigen doelpunt en toen ook al enkele minuten later de 0-2 viel, kon het niet meer misgaan. Ook na rust gingen we op deze voet verder, terwijl we niet eens zo heel goed speelden. We stonden toen één keer niet goed en meteen viel dat tegendoelpunt."



Op de doellijn trachtte Veltman de doeltreffende lob van Ferdi Kadioglu nog te voorkomen, maar zijn redding met het hoofd belandde in het dak van zijn eigen doel. "Ik kon er net niet meer goed bij, kwam net te laat. De bal was ook lastig in te schatten." De rechtsback van de hoofdstedelingen baalde wel. "We hadden nog betere zaken kunnen doen voor ons doelsaldo. In de rust spraken we ook uit dat we in de tweede helft moesten uitlopen naar 0-4, 0-5 en zelfs meer. Hier lag een kans. Gelukkig werd het nog 1-5, maar de zege had hoger kunnen of moeten uitvallen."



Ajax staat nu weer in punten gelijk met koploper Feyenoord, dat zondag buitenshuis bij PEC Zwolle probeert de zege binnen te slepen. "Ik ga de wedstrijd via livescores volgen. Feyenoord krijgt het best lastig, zegt mijn gevoel. Ze verloren daar de laatste keren. In de kleedkamer spraken we Diederik Boer (reservedoelman, ex-PEC Zwolle, red.) al aan. Of hij de spelers van PEC Zwolle niet kon bellen om iets leuks in het vooruitzicht te stellen. Net zoals de spelers van De Graafschap vorig seizoen met de iPhones. Maar volgens mij heeft Diederik nog niet gebeld."





Donderdag volgt voor Ajax alweer de eerste confrontatie in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04. "Ze hebben vanmiddag ook een goede zege geboekt (4-1 tegen VfL Wolfsburg, red.). Zij zullen ook vol vertrouwen aantreden." Heeft hij zich al verdiept in de tegenstander? "Ik begreep dat ze een snelle vleugelspits hebben (Eric Maxim Choupo-Moting, red.). Eentje die op de brommer komt. Achterin staan er enkele fysiek sterke spelers. Het is alleen jammer dat Klaas-Jan (Huntelaar, red.) waarschijnlijk niet speelt. Of ik hem al een berichtje heb gestuurd? Nee."



Ajax treedt eerst in de eigen Amsterdam ArenA aan, een week later in Gelsenkirchen. "Natuurlijk had ik het liefst andersom meegemaakt. Ik heb op google beelden van hun supporters gezien. Erg fanatiek en geluid makend voor honderdduizend man. Maar onze fans zullen ons donderdag ook zeker vol ondersteunen."



Met de zogenaamde Engelse weken, met twee duels in een week, heeft Veltman geen problemen. "Nee, fysiek maak ik me geen zorgen. Tegen AZ kon ik natuurlijk woensdag een wedstrijdje overslaan. Ik ben topfit. En zolang we blijven winnen, denk je daar ook niet aan."