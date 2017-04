Ajax-kwelgeest Ferdi Kadioglu: "Als ik erin kom, gebeurt er iets"

“ Hij paste precies, hij was zo uitgemeten”

Natuurlijk had hij het gehoord. Terwijl het eindsignaal had geklonken na de forse 1-5 thuisnederlaag tegen Ajax, bedankten de spelers van NEC het publiek. Terwijl ze een spandoek vasthielden met daarop de tekst 'Massaal naar Twente', verwijzend naar de uitwedstrijd van komend weekend, kozen de fanatieke supporters één speler voor een vocale steunbetuiging.



Op de wijs van de jaren tachtig-klassieker van Yello klonk 'Tutututu... Kadioglu, tutututu... Kadioglu'. "Over ons publiek kan ik vandaag alleen maar lovend zijn", vertelde de aanvallende middenvelder na afloop in de mixed-zone van De Goffert tegenover ELF Voetbal. "Ze bleven het hele team steunen en aanmoedigen. Dat gaf ons zeker na de 1-3 een boost. Daardoor kwamen extra krachten vrij, maar helaas konden we dat niet belonen met meer doelpunten."











De goal van Kadioglu was er weer eentje van absolute klasse. Negen minuten na rust werd hij vanaf eigen helft weggestuurd door Mohamed Rayhi, waarna hij de bal controleerde en doelman André Onana vanaf achttien meter met een fantastische lob klopte. "Hij paste precies", lichtte het Arnhemse talent in Nijmeegse dienst toe. "Het was een goede bal van achteruit en ik kreeg veel ruimte. Ik had mijn poging zo uitgemeten. Zo'n goal is goed voor mijn vertrouwen", vertelt hij over zijn vierde doelpunt alweer in de Eredivisie.





Zijn technisch hoogstandje kreeg echter geen gevolg in de score. "We maakten het Ajax vandaag (zaterdagavond, red.) heel gemakkelijk. Ze liepen er vanaf het begin zo doorheen." NEC is door het resultaat teruggezakt naar plek zestien, wat Play-Offs voor lijfsbehoud zou betekenen. "We maken het onszelf lastig. We hebben grote moeite met scoren. Dat is dit seizoen ons grootste probleem. We zouden zelf een keer de 1-0 moeten maken. Nu moeten we telkens in de achtervolging en lopen we achter de feiten aan. De opdracht voor de komende weken is duidelijk. Telkens alles geven."



Bank

De Oranje Onder 19-international begon in de strijd met Ajax op de bank. De tweede helft startte hij als vervanger van centrale verdediger Frank Sturing, waardoor NEC weer met een viermansverdediging speelde. "Elke keer als ik erin kom, gebeurt er wel iets", vervolgde Kadioglu. "Ik moet met deze situatie omgaan." Maar drie wedstrijden in een week voor een jongen van zeventien? "Ik ben een beetje vermoeid, maar ik had vandaag gewoon kunnen starten."



School

Pratende spreekt de grootste groeibriljant binnen de selectie van NEC als een volwassen man. Gedreven, de waarheid niet onthullend en met vertrouwen. Anderhalve maand geleden besloot hij zijn schoolactiviteiten op een lager pitje te zetten. "5 havo maak ik niet meer af. Ik heb vorig jaar in twee vakken eindexamen gedaan. Misschien pak ik het in de toekomst weer op. Ik krijg nu Duits en Engels. Twee keer in de week komt er een leraar hier op de club, die de lessen geeft. Voetbal heeft nu mijn prioriteit."





Ferdi Kadioglu Panna van Ferdi tegen Davy Klaassen KOEKOEK! pic.twitter.com/HxkKn30V5f — Recep Kadıoğlu (@recepkadioglu) 8 april 2017







NEC wil het contract van haar youngster graag openbreken. Niet onlogisch. Kadioglu wacht nog. Met zijn techniek en acties zou Ajax een potentiële volgende club kunnen zijn. Buiten zijn schitterende doelpunt gaf hij de Amsterdamse aanvoerder Davy Klaassen een heuse panna, vormde hij een voortdurende plaag op het middenveld en moest Donny van de Beek ten koste van een gele kaart een keer flink aan de noodrem trekken. "Ajax is een mooie club. Ze hebben de bal vaak in de ploeg. Daar houd ik van. Bij NEC is het vaak reageren."



Of NEC haar talent weet te behouden, zal ook grotendeels afhangen van het niveau waarop de ploeg volgend seizoen acteert. In de laatste duels wachten FC Twente (uit), Excelsior (thuis), AZ (thuis) en sc Heerenveen (uit). Kadioglu kent de opdracht. "We moeten elke wedstrijd alles geven. Natuurlijk heb ik het volste vertrouwen dat we het gaan redden. Deze ploeg is goed genoeg voor de Eredivisie."