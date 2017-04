Breuk wil opstappen voor Van Gaal

Louis van Gaal kan wat Hans van Breukelen betreft aan de slag bij de KNVB. De technisch directeur is zelfs bereid om zijn eigen functie op te geven voor de oud-bondscoach. Dat zegt hij in gesprek met de Stentor.

Louis móet binnen de KNVB een functie krijgen. Welke? Nou, hij kan als trainer terugkeren of als adviseur. Zelfs als het ten koste gaat van mijn eigen functie dan zeg ik nog: 'ga je gang, Louis'. Want we hebben hem gewoon nodig", aldus de oud-doelman tegenover de krant.

Van Breukelen werd in juni 2016 aangesteld als technisch directeur van de KNVB. Oranje speelde sinds de benoeming van de oud-doelman acht interlands. De balans is dieptriest. Slechts twee keer won de ploeg. Tweemaal speelde het Nederlands elftal gelijk, vier duels gingen verloren. Overigens wordt Van Gaal door veel kenners genoemd als de ideale man om Fred Grim op te volgen als bondscoach. Het zou de derde keer zijn dat hij aan het roer komt te staan.



Van Gaal mislukte in zijn eerste periode als bondscoach. Hij verzuimde het WK 2002 te behalen. In zijn tweede termijn ging het veel beter. Oranje ging naar het WK 2014 en behaalde daar de halve finale.

