De tien geboden van Louis van Gaal

1) De prijzengarantie

Overal waar Louis van Gaal heeft gewerkt, werden prijzen gepakt. Ajax, FC Barcelona, Manchester United, AZ: de aanstelling van King Louis lijkt een zekerheid voor een hoofdprijs. Alleen bij het Nederlands elftal lukte dat niet. Aan de andere kant: dit wordt zijn derde periode bij de KNVB. Drie keer is scheepsrecht. Toch?

2) De mediaconfrontaties

"Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?" "Siempre negativo!" Vanaf de eerste tot de laatste minuut heeft Van Gaal leuke, krankzinnige, schaamteloze en bizarre aanvaringen gehad met journalisten. Af en toe heeft hij een charmeoffensief, om er vervolgens keihard in te knallen. Één voordeel: hij hoeft de mediastrijd niet meer aan te gaan in zijn steenkolen Engels, maar gewoon in het Nederlands.

3) Aanvallend voetbal

In de twee boeken die Van Gaal zelf uitgaf legde de coach zijn filosofie uitgebreid uit. Het liefst laat hij zijn ploegen verzorgd aanvallend voetbal spelen, getraind volgens vaste patronen. Elke speler kent zijn of haar taak. Alleen bij het Nederlands elftal in Brazilië maakte hij een uitzondering naar 5-3-2, maar verder gaat Van Gaal altijd uit van balbezit. De terugkeer van de Hollandse school?

4) Doorbraak van jonge talenten

Andrés Iniesta, Thomas Müller, Marcus Rashford: zomaar een greep uit de vele spelers die Van Gaal in zijn periode als coach liet doorbreken in het internationale topvoetbal. Het zijn spelers die zich graag laten kneden door de coach Van Gaal. Gaat hij als 'TD' ook de nadruk leggen op het geven van kansen aan jonge voetballers?

5) Verstoorde werkrelaties

De relatie met Ronald Koeman bij Ajax, Joan Laporta bij FC Barcelona en de keiharde confrontatie met Johan Cruijff; overal waar Van Gaal regeert roept hij bij bepaalde mensen in de organisatie weerstand op. Hij is nu eenmaal een man die graag dicteert en verwacht dat de anderen luisteren. Zolang het succes heeft, houdt 'ie bijna iedereen aan zijn zijde.

6) Het sportieve dipje

De bijna-CL-uitschakeling met Bayern, de-naderende-degradatie-met-AZ, de-matige-voorbereiding-van-Oranje. Vóór Van Gaal succes boekt, is er eerst een slechte serie, vormcrisis of bestuurlijke onrust. Vanuit het diepe dal wordt gewerkt naar een hoge piek. Een stap terug, om er vervolgens twee vooruit te zetten. Al kan Oranje bijna niet dieper zinken, zou je zeggen...

7) Iets totaal onverwachts

De karatetrap tegen AC Milan, de schwalbe tegen Arsenal, de wissel van Jasper Cillessen op het WK. Overwal waar Van Gaal werkt, slaagt hij er in om iets te doen wat werkelijk niemand verwacht of ook maar voor mogelijk houdt. Hoewel een karatetrap achter zijn bureau wellicht lastig wordt, verzint King Louis ongetwijfeld weer iets onverwachts.

8) De uitbrander

Het gevecht met Edson Braafheid, de aanvaring met Luca Toni, het JUICHEN voor Wesley Sneijder. Bij elke club slaagt Van Gaal er weer in om een speler een enorme uitbrander te geven, waarna die zo woest zijn dat ze Van Gaal wel iets kunnen aandoen. Wie zal ditmaal de dupe worden van de uitbrander van Van Gaal?

9) De balkonscène

De koninklijke familie laat maar weinig zien in vergelijking met de balkonscènes die Van Gaal aflevert. Met een microfoon aan zijn mond en de spelersgroep achter zich, spreekt hij de toestroomde fans graag op geheel eigen wijze toe. Vol overtuiging van zichzelf en zijn ploeg is hij vaak lang van stof. Laten we voor het Nederlands elftal hopen dat er weer reden komt voor een soortgelijke scene.

10) Andries Jonker!

Hij volgt Van Gaal naar de meeste clubs, werkt in Duitsland zoals Van Gaal dat bij Bayern deed. Het kan niet anders dat Jonker de nieuwe bondscoach wordt als Van Gaal technisch directeur wordt bij de KNVB. Of in elk geval wordt hij opgenomen in de technische staf. Want wie Van Gaal binnenhaalt, kan wachten op Jonker.