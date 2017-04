Is ontketende Berghuis reddende engel van Feyenoord?

Steven Berghuis maakte zondag twee doelpunten voor Feyenoord tegen PEC Zwolle. Het was niet genoeg voor de winst, want het werd 2-2. Toch zijn de twee treffers van de aanvaller wellicht een lichtpuntje. Normaal gesproken is hij de man van de gouden actie of voorzet. Is Berghuis komende weken de reddende engel van Feyenoord?

De topscorer van Feyenoord luistert naar de naam Nicolai Jörgensen. Het Deens dynamiet maakte volgens Squawka al achttien doelpunten. Hij is met tien assists ook degene die het meest zijn ploeggenoten in staat stelt om te scoren. Steven Berghuis is noch de topscorer, noch de assist-koning. Toch is ook hij van onschatbare waarde voor Feyenoord.



Berghuis is de speler die het meeste kansen heeft gecreëerd voor de Rotterdammers. Dat zijn er namelijk 58. Hij gaf vijf assists en leverde 53 keer een key-pass af. Een key-pass is een pass die leidt tot een kans. Veruit de meeste van die kansen kwamen tot stand vanaf de rechterflank: 39,7 procent. Ter hoogte van de spitspositie of ter hoogte van de nummer-tien-positie verstuurde Berghuis 13,8 procent van zijn succesvolle passes.

Passen of zelf schieten?



Van alle passes die hij gaf, kwam 79 procent aan. Daarmee is hij overigens lang niet de meest succesvolle Feyenoorder. Doelman Par Hänsson heeft een passingspercentage van maar liefst 93 procent, Eric Botteghin haalt 88 procent. Maar toch: 79 procent betekent dat acht van de tien ballen op maat zijn. En dat is niet slecht.



Als Berghuis besluit zelf uit te halen, loopt dat vaak minder goed uit. Hij weet namelijk vaker niet dan wel waar het doel van de tegenstander staat. De vleugelspeler probeerde in 26 Eredivisie-duels 42 keer de keeper van de vijand te passeren. Negentien keer schoot hij op doel, 23 keer miste de bal precisie. Veertien geblokte pogingen daargelaten.



Beter een voorzet dus dan een schot op doel, zo lijkt de conclusie. Assists geven lukt hem prima, in kansen creëeren is hij erg goed. Als Berghuis na zijn twee treffers nu ook nog vaker gaat scoren, kan de flankspeler dé reddende engel zijn voor Feyenoord in de strijd om de titel.