Het ballenmeisje: Veronica Ciardi

Forza Italia! Niet alleen met de Italiaanse nationale ploeg gaat het goed. Ook Juventus houdt de eer van het land van de laars keurig hoog in de Champions League. Een mooie reden om de blik voor deze rubriek deze keer op Italië te richten. Deze week is ons ballenmeisje... Veronica Ciardi.

Tot enkele maanden geleden was de Italiaanse schone een heuse WAG. Haar vriend luisterde immers naar de naam Federico Bernardeschi, speler van ACF Fiorentina en zevenvoudig Italiaans international. In februari 2016 kwam de relatie tussen het Italiaanse fotomodel en realityster en de aanvallende middenvelder naar buiten. Naar verluidt zouden we de twee al bijna een jaar een koppeltje vormen.





Maar inmiddels is Ciardi alweer vrijgezel. Tijdens een interview in maart 2017 gaf ze toe dat de relatie was gestrand. De twee waren als echte vrienden uit elkaar gegaan. "We hielden en houden nog steeds van elkaar, maar op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Federico is een bijzondere, oprechte en zuivere man. We zullen er ook altijd voor elkaar zijn. We hebben nog steeds veel respect voor elkaar," liet ze optekenen.





Ciardi is in Italië een bekende verschijning. Een gevolg van haar deelname aan de tiende editie van Big Brother, daar overigens Grande Fratello geheten en uitgezonden op Sky Italia. Ze kwam binnen op de achtste dag en baarde al snel opzien. Ze hield het ruim negentig dagen uit en had in die tijd relaties met bewoners Marco, Massimo, Daniele en... Sarah. Mauro was het uiteindelijk ook die ten koste van Ciardi bij de fatale stemming in het huis mocht blijven.



Haar relatie met Sarah Nile van 7 december 2009 tot 25 januari 2010 deed veel stof opwaaien. Het betekende de eerste lesbische liefde in een Italiaanse realityshow. Het zorgde ook in het buitenland voor veel aandacht voor het programma. Ciardi en Nile waren in 2010 ook de enige Italiaanse vertegenwoordigers in de AfterEllen.com Hot 100, die jaarlijks wordt uitgebracht, een wereldranglijst van het bekende webmagazine AfterEllen.com. Naar verluidt werd de relatie tussen de twee door de hoge druk van de Italiaanse pers beëindigd.





Ciardi, geboren op 13 juli 1988 in Rome, vormde vorig jaar zomer ook een opvallende verschijning op het EK in Italië. Daar ondersteunde ze (toen nog) vriendje Bernardeschi vanaf de tribune. In de voorgaande periode was ze regelmatig te zien in Stadio Artemio Franchi, waar ze de nodige aandacht trok. Maar volgens eigen zeggen heeft ze weinig kennis van voetbal.



Van social media heeft Ciardi iets meer kennis. Daar is ze een ware publiciteitsbom. Ze heeft 89.300 volgers op Instagram, kent 94.500 likes op haar officiële pagina op Facebook plus 67.400 likes op haar onofficiële pagina. Op Twitter komen daar nog eens 38.200 volgers bij. Aantallen die nog zullen doorgroeien, zolang ze gewaagde foto's blijft posten. Forza Ciardi!