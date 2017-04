Sexie-lexie en zijn Duitse triomf

Lex Schoenmaker is één van de meest bekende oud-voetballers van ADO Den Haag. Hij speelde vroeger ook bij Feyenoord, bijvoorbeeld in het seizoen 1973/74, dat te boek staat als één van de meest succesvolle in de geschiedenis van de club uit Rotterdam-Zuid. Vandaag, op 10 april 1974, had iedereen het over de oud-spits.

Feyenoord nam het die dag op tegen VfB Stuttgart in de halve finale van de UEFA Cup. Het was de eerste wedstrijd en de Nederlandse club speelde thuis. In de competitie ging het voortvarend met de Rotterdammers. Ze maakten indruk en leken zich op te kunnen maken voor de titel. Ook in Europa ging het naar behoren. De ploeg deed het prima, met spelers als Wim Jansen, Willem van Hanegem en Wim Rijsbergen.

Schoenmaker begon die tiende april 1974 op de bank in Stadion Feijenoord. Trainer Wiel Coerver had hem niet nodig. Henk Wery en Van Hanegem zouden ook de doelpunten wel kunnen maken, was het idee. De Nederlanders kwamen van een koude kermis thuis. Stuttgart kwam op voorsprong. Dieter Brenninger maakte er in de 23ste minuut 0-1 van.



Coever dacht eens na en haalde halverwege Van Hanegem er uit. Schoenmaker mocht invallen en deed dat met verve. Nog geen 25 minuten had de aanvaller nodig om zijn club op voorsprong te schieten. Na iets meer dan een uur spelen maakte hij de 1-1, een paar minuten later werd het al 2-1. In de volgende wedstrijd speelden beide ploegen met 2-2 gelijk, waardoor Feyenoord zich plaatste voor de finale.



1974 (April 10) Feyenoord (Holland) 2-Stuttgart... door outvideosrocx8