Woudenberg of Nelom is om het even

Terence Kongolo speelde vandaag na zijn blessure weer een helftje mee met Jong Feyenoord. De rentree van de verdediger is nodig ook, want zijn vervanger Miquel Nelom is de zwakste schakel bij Feyenoord. In een lastige periode, zoals nu, de eerste die verzaakt. Toch koos trainer Giovanni van Bronckhorst hem boven alternatief Lucas Woudenberg. Terecht?

Na het puntverlies van Feyenoord gisteren tegen PEC Zwolle lieten supporters op sociale media weinig heel van Miquel Nelom. De linksback, die de wedstrijd eindigde als aanvoerder, werd op niet misselijke wijze kenbaar gemaakt dat hij (weer) door het ijs was gezakt. De meest prangende vraag van de fans en de rode lijn in de reacties: waarom stelt Giovanni van Bronckhorst Nelom op als vervanger van Terence Kongolo? En niet bijvoorbeeld Lucas Woudenberg?

Nelom kwam als D-speler naar Feyenoord. De opleiding doorliep hij redelijk gemakkelijk en bovendien kwam hij in aanmerking voor een profcontract. Desondanks was hij nog niet goed genoeg om direct door te stoten tot het eerste van Feyenoord, waardoor hij zich liet verhuren aan Excelsior. Trainer Ronald Koeman zag wel iets in de verdediger en haalde hem terug van Kralingen. Momenteel speelt hij zijn zesde seizoen voor Feyenoord, maar alleen in het jaar 2014/15 speelde hij meer dan twintig wedstrijden. Nelom gold lang als de ideale stand-in. Toch is de kritiek, nu het kampioenschap in zicht is, niet mals. Zodra de verdediging van Feyenoord enigszins onder druk komt, is Nelom de eerste die capituleert. Aan de 2-0 van Bram van Polen gingen wel meer dingen niet goed vooraf, maar het halfbakken verdedigen van Nelom bleef hangen.

Oktober

Zijn uitstraling zal ongetwijfeld niet meehelpen, want Nelom loopt er soms bij alsof hij dagdromend over het strand wandelt. Wie wel die passie aan de man brengt, is Lucas Woudenberg, maar die is volledig uit beeld verdwenen bij trainer Van Bronckhorst. De eerste vijf wedstrijden, overigens allemaal gewonnen, van dit seizoen stond Woudenberg aan de aftrap, maar sinds oktober heeft hij geen minuut meer gemaakt in de Eredivisie, terwijl hij het gevoelsmatig naar behoren deed. Hoe zijn de prestaties van de Zwammerdammer vergeleken met die van Nelom?

Volgens de statistieken van Squawka is de kritiek van de fans overdreven, want de verdedigende cijfers ten opzichte van Woudenberg spreken in het voordeel van Nelom. Wat vooral opvalt aan de cijfers is dat de Rotterdammer vooral in de duels een stuk sterker is dan zijn opponent. Verder ontlopen de twee elkaar niet erg. Aanvallend gezien zit er ook weinig verschil tussen de twee. Woudenberg is iets sterker in de passing, maar Nelom weet weer meer kansen te creëren. Het is dus te hopen voor Feyenoord dat het snel weer de beschikking heeft over Kongolo, liefst komend weekend tegen FC Utrecht al.

Verdedigend:

Woudenberg Nelom Opruimingen 2,43 Gemiddeld per duel 2,50 Gemiddeld per duel Intercepties 1,29 Gemiddeld per duel 1,57 Gemiddeld per duel Winst luchtduels % 44,4 41,0 Winst duels % 32,4 47,7

Aanvallend: