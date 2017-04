Sneijder koning van de assist

Als we kijken naar de top-vijf grote competities van Europa en de Turkse competitie, zijn er maar vijf middenvelders die elf assist hebben gegeven. Dat weet Opta te melden. Sneijder had van dat vijftal spelers maar twintig wedstrijden nodig, het minste aantal.





Naam: Duels: Assists: Club: Wesley Sneijder 20 11 Galatasaray Toni Kroos 24 11 Real Madrid Kevin De Bruyne 29 11 Manchester City Christian Eriksen 30 11 Tottenham Hotspur Morgan Sanson 31 11 Olympique Marseille

Statistieken



Hoe goed doet Sneijder het dit seizoen eigenlijk bij Galatasaray? De middenvelder blijkt degene van zijn ploeg te zijn met het meest aantal gecreëerde kansen: 54 om precies te zijn. Dat blijkt uit statistieken van Squawka.Van de 54 kansen vallen 43 te noteren als key-passes, passes die leiden tot een kans. Ongeveer één derde van zijn passes verstuurde hij vanaf de positie achter de spitsen: 31,4 procent.



De middenvelder weet meestal wel hoe hij een bal bij zijn ploeggenoten moet krijgen. Gemiddeld kwam 82 procent van zijn passes aan bij een medespeler. Overigens is dat in vergelijking met zijn medespelers bij Galatasaray niet zo best. Maar liefst zestien spelers halen een hoger percentage dan de voormalige middenvelder van Ajax.



Schoten

Het schotpercentage van Sneijder ligt op vijftig procent. Hij kreeg in twintig wedstrijden twintig keer een bal tussen de palen en werkte er even zo vaak een bal naast of over. Acht geblokte pogingen zijn niet meegerekend. In die twintig wedstrijden trof de middenvelder twee keer doel.