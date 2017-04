PSV en corners gouden combinatie

Er is geen enkele ploeg in de Eredivisie die dit seizoen zo veel doelpunten maakte uit een hoekschop als PSV. Elf keer maar liefst scoorden de Brabanders uit een corner. Dat zijn er minstens drie meer dan elke andere deelnemer aan de hoogste competitie van Nederland. Ajax staat op de tweede plaats, zo blijkt uit de cijfers van Squawka. De Amsterdammers scoorden acht keer uit een hoekschop. FC Twente en hoekschoppen blijkt een slechte combinatie. De Tukkers verprutsten ze tot nu toe allemaal.





Vrije trappen

Als we toch kijken naar standaardsituaties, is het interessant om ook de vrije trappen eens onder de loep te nemen. PSV staat op de tweede plaats wat betreft vrije trappen waaruit indirect werd gescoord (vijf). Ajax gaat aan kop met zes goals. sc Heerenveen, Heracles Almelo en Ajax benutten drie vrije trappen direct en staan daarmee bovenaan.



Penalties

Ajax, Heracles Almelo, Vitesse en FC Twente benutten allevier vijf strafschoppen. Ze zijn daarmee net ietsje trefzekerder dan PSV, dat vierkeer vanaf de stip het net vond. Bij Roda JC Kerkrade staat de teller in dit klassement nog op nul. De laatste standaardsituatie die te analyseren valt, is de inworp. Ploegen zijn nog niet zo succesvol in doelpunten maken na een ingooi. Slechts Vitesse en Willem II scoorden na een inworp van een medespeler.





Onderdeel: Eerste Tweede Derde Indirecte vrije trap Ajax 6 PSV 5 Vitese, Feyenoord 4 Directe vrije trap Ajax, sc Heerenveen, Heracles Almelo 3 PEC Zwolle, Vitesse, Sparta 2 FC Twente, Roda JC, Go Ahead Eagles, PSV, FC Groningen, AZ, Excelsior 1 Inworp Willem II, Vitesse 1 Rest 0 x Corner PSV 11 Ajax 8 FC Groningen, Feyenoord 6 Penalty FC Twente, Vitesse, Heracles Almelo, Ajax 5 PSV, Excelsior, FC Utrecht, ADO, Go Ahead Eagles 4 AZ, sc Heerenveen, FC Groningen 3





Top-drie

De top-drie van ploegen met het meeste doelpunten uit standaardsituaties is als volgt. Ajax gaat aan kop met 22, PSV volgt met 21 en Vitesse staat derde met zestien. De hekkensluiter? NEC. De ploeg scoorde één keer na een indirecte vrije trap, twee keer uit een corner en tweemaal uit een strafschop.