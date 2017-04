Blessures Feyenoord: pech of te lang in een vaste kern?

Lang bleven blessures Feyenoord juist bespaard en teerde trainer Giovanni van Bronckhorst op twaalf vaste spelers plus invaller Bilal Basaçikoglu. De laatste weken vallen er echter steeds meer basisspelers (Karsdorp, Elia, Kongolo & Jörgensen) weg, waardoor spelers als Bart Nieuwkoop en Miquel Nelom steeds meer minuten moeten maken. Afgelopen weekend tegen PEC Zwolle hadden zelfs motoren Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi fysieke ongemakken. De een kreeg kramp, de ander moest met liesklachten voortijdig naar de kant. Overigens lijkt de blessure van El Ahmadi mee te vallen.

De vraagt rijst op of Feyenoord juist niet te veel is gaan vertrouwen op die vaste kern. Hoe is dat vergeleken met grootste concurrent Ajax? Hoeveel spelers hebben ze gebruikt tot nu toe in de competitie? Het verschil tussen de twee kampioenskandidaten in het aantal gebruikte spelers is niet significant groot. Feyenoord maakte gebruik van 25 spelers, waaronder drie keepers. Daarentegen gunde Ajax-trainer Peter Bosz 27 voetballers minuten in de Eredivisie. Bij de Amsterdammers deden ook de inmiddels vertrokken Riechedly Bazoer, Anwar El-Ghazi, Jasper Cillessen, Nemanja Gudelj en Mitchell Dijks nog mee.

Concurrentie

Op basis van het aantal minuten is er weinig verschil tussen de kernen van Feyenoord en Ajax, beide teams spelen in een vaste kern. Negen om acht spelers hebben dit seizoen meer dan 2000 minuten gemaakt in de Eredivisie, terwijl vier om drie voetballers meer dan duizend minuten hebben gemaakt. Toch is het verschil in fysieke toestand momenteel wel groot. Waar bij Ajax alleen Kasper Dolberg momenteel met een blessure kampt, draaien de Feyenoord-verzorgers overuren. Om dat te wijten aan de vaste kern waarmee Feyenoord speelde, mag geen excuus zijn. Ajax, zelfs nog actief in de Europa League, speelt namelijk ook met eenzelfde kern. Feyenoord kan het gemis van basisspelers simpelweg minder makkelijk opvangen dan de Amsterdammers.

Giovanni van Bronckhorst liet begin februari nog aan het Algemeen Dagblad weten dat hij hoopte dat de concurrentie geen hoop zou putten uit het feit dat Feyenoord op hun laatste benen zou lopen. "De verhouding tussen arbeid en rust is wat mij betreft heel erg belangrijk. We hebben nu alle spelers fit. Het maakt het werk van een trainer zoveel makkelijker, want ik kan simpelweg iedereen kiezen." Het doemscenario voor de trainer is toch werkelijkheid geworden, want de concurrentie put weldegelijk hoop uit het feit dat Feyenoord-spelers als dominostenen omvallen momenteel.