Overleeft Wenger ook deze deceptie?

Arsenal heeft wederom een nederlaag geleden in de Premier League. Niet zomaar een nederlaag, want stadsgenoot Crystal Palace vernederde The Gunners. Op Selhust Park werd het 3-0. Doelpuntenmakers voor Crystal Palace waren Andros Townsend, Yohan Cabaye en Luka Milivojevic.

Een interland tussen Nieuw-Zeeland en Fiji, een concert van Coldplay in Bangkok of rondom het Emirates Stadium. De campagne Wenger Out! zwermt als een groep wespen over de wereld. De iconische Franse coach is niet langer gewenst in Londen. Na deze nieuwe deceptie lijkt het onwaarschijnlijk dat Wenger zijn plek op de zetel behoudt. Nooit eerder verloor Wenger in zijn loopbaan van Crystal Palace. Voor het eerst sinds 1994 is Palace te sterk voor Arsenal. In de laatste acht wedstrijden behaalde Arsenal slechts zeven punten.

Ondertussen is er bijna geen fan meer te vinden die nog de illusie heeft dat Wenger het tij kan keren. Op de beerput die sociale media is, is er geen fan meer te vinden die Wenger wil behouden voor Arsenal. Of het moet een Tottenham Hotspur-fan zijn. De nederlaag volgt op een steunbetuiging van een van de grootaandeelhouders van Arsenal deze week. Alisher Usmanov tegen Bloomberg: "Ik denk dat je niet alleen de trainer de schuld kan geven van wat er momenteel gebeurt."

Ook Aaron Ramsey had zich positief uitgesproken over Wenger. "De manager heeft ons nog niet laten weten wat hij na dit seizoen gaat doen. Hij is onze trainer en we spelen heel graag voor hem", liet hij Sky Sports weten. "Wenger is geweldig en heeft altijd goed werk gedaan voor ons. De selectie kan hem steunen door dit seizoen goed te eindigen. Als we een prijs pakken, doen we dat voor hem." Het bleken loze woorden van de Welshmen, die zelf na een uur inviel. Woorden zijn niet meer genoeg voor de fans. Zal Wenger weer de publiek opinie verslaan of is deze deceptie het einde voor De Professor?