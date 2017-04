Juventus tegen FC Barcelona is altijd spannend

De balans is nét in het voordeel van FC Barcelona. De Catalanen wonnen drie van de zeven potjes, de Italianen versloegen hun tegenstander twee keer. Twee duels eindigden in een gelijkspel. Het doelsaldo is met 7-10 ook in het voordeel van de Spaanse ploeg.



Er is één speler die twee keer wist te scoren in de wedstrijden tussen Juventus en FC Barcelona. Dat is Hristo Stoichkov, de legendarische aanvaller van laatstgenoemde ploeg. Onder meer Luis Suárez, Ivan Rakitic en Neymar (allen FC Barcelona) en Álvaro Morata (Juventus) maakten in de onderlinge ontmoetingen één goal.

De meeste doelpunten vielen in de wedstrijden tussen beide ploegen in het seizoen 2014/15, toen FC Barcelona in de finale van de Champions League met 1-3 won. In de halve finale van de Europa Cup II, in 1990/91, werd het eveneens 3-1. Toen ook voor de Catalanen. In laatstgenoemde wedstrijd maakte Stoichkov twee treffers.

In 1985/86 won FC Barcelona in de heenwedstrijd van de kwartfinale met 1-0.

De finale van de Champions League in het seizoen 2014/15.