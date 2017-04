Historisch: Barça wint finale van Juve

Het is een wedstrijd die historisch gezien nog niet zo vaak gespeeld was. Zes keer eerder troffen beide ploegen elkaar tot het duel in het Olympia Stadion in Berlijn. Twee keer had FC Barcelona gewonnen, tweemaal was Juventus de sterkste en twee keer eindigde het onderlinge treffen in een gelijkspel.



In de finale van het seizoen 2014/15 stond een aantal spelers tegenover elkaar dat elkaar goed kende. Zo kreeg Juventus-aanvaller Álvaro Morata te maken met de Spaanse verdedigers Jordi Alba en Gerard Piqué. Het drietal kende elkaar van de Spaanse nationale ploeg. Carlos Tévez van Juventus en Javier Mascherano van FC Barcelona kwamen elkaar ook tegen. De spits en de verdediger hebben beiden de Argentijnse nationaliteit.



Bij Juventus zat met Fernando Llorente nog een Spaanse aanvaller op de bank. De meest bekende naam in het elftal van de Italianen was niet een Spanjaard, maar een Italiaan. Andrea Pirlo, de man van de geniale steekballen en passes, zou zijn laatste duel voor Juventus spelen. FC Barcelona had toen al de beschikking over het legendarische aanvalstrio MSN: Messi, Suárez, Neymar. Twee van de drie voetballers zouden scoren, Messi gaf die avond slechts één assist.



Al in de vierde minuut was het raak. Ivan Rakitic maakte met zijn linkervoet zijn tweede doelpunt van het seizoen: 0-1 voor FC Barcelona. Lang was het wachten op de gelijkmaker. Kansen kregen beide ploegen. Het was uitgerekend Spaans international Morata die de 1-1 binnenwerkte. Hij benutte een rebound na een schot van Tévez. In de 68ste minuut kwam FC Barcelona dan weer op voorsprong. Súarez was er als de kippen bij om na een schot van Messi binnen te werken. Neymar besliste het duel in de negentiste minuut met de 1-3.



Het maakte het afscheid van Pirlo bij Juventus vervelend voor hem en voor de Italiaanse ploeg. Toch wordt de middenvelder bij de Oude Dame nog altijd gezien als grootmeester. Hij verruilde de club voor New York City uit Amerika, maar wordt nog altijd gelinkt aan de een of andere functie bij Juventus.

Andrea Pirlo in de Champions League 2014/15: Wedstrijden: 10 Doelpunten: 1 Assists: 0 Gemiddeld aantal duels gewonnen % 44 Passes succesvol % 85 Schoten op doel % 33 Tackles succesvol % 38 Kansen gecreëerd: 13 Kopduels winst % 43 Lijf-aan-lijf-duels winst % 75