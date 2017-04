Tienerbattle in CL: Dembélé versus Mbappé

Voor de voetballiefhebber is het smullen dinsdagavond. Ousmane Dembélé, 19 jaar, is één van de smaakmakers van Borussia Dortmund, Kylian Mbappé, 18 jaar, is één van de grote talenten van AS Monaco. Hoe presteren ze tot nu toe in aanloop naar het duel in de kwartfinale van de Champions League?

Ousmane Dembéle is een Frans-Malinese voetballer. Hij begon bij Stade Rennes en maakte afgelopen zomer voor een bedrag van naar verluidt vijftien miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund. Hij is 1.78 meter lang, technisch en snel.

Kylian Mbappé is een Fransman. Hij stroomde in 2015 vanuit de eigen jeugdopleiding van Monaco door naar het eerste elftal. De vleugelspeler wordt in eigen land bestempeld als de nieuwe Thierry Henry. Hij is namelijk snel, doelgericht en kan makkelijk scoren. Mbappé is 1.78 meter lang.

Het valt op dat beide voetballers ondanks hun jonge leeftijd al heel wat ervaring op hebben mogen doen in competitieverband en in de Champions League. Als we verder inzoomen op de statistieken, gebruikmakend van de database van Squawka, valt op dat beide voetballers in niet alles wat ze doen even succesvol zijn.

Dembélé en Mbappé speelden in competitieverband ongeveer evenveel wedstrijden: 26 om 21. Eerstgenoemde maakte zes doelpunten, laatstgenoemde tien. In assists geven en kansen creëeren is Dembélé daarentegen veel beter. Hij was bij meer dan dubbel zo veel kansen betrokken als zijn één jaar jongere landgenoot. Ook in de Champions League scoort Dembélé wat betreft kansen creëeren veel beter dan Mbappé.

Een andere opvallende statistiek spreekt wél in het voordeel van Mbappé. Hij is (een stuk) secuurder in wat hij doet dan Dembélé. Het succesvolle passingspercentage en het schotpercentage van de speler van AS Monaco ligt zowel in de competitie als in de Champions League hoger dan dat van de voetballer van Borussia Dortmund.

Statistieken in de competitie: Dembélé Mbappé Wedstrijden 26 21 Doelpunten 6 10 Assists 9 5 Kansen gecreëerd 45 17 Schotprecisie in % 45 73 Passprecisie in % 65 74 Schoten op doel 14 22 Schoten niet op doel 17 (12 geblokte schoten niet meegeteld) 8 (5 geblokte schoten niet meegeteld)

Statistieken in de CL: Dembélé Mbappé Wedstrijden 8 5 Doelpunten 1 2 Assists 5 0 Kansen gecreëerd 17 4 Schotprecisie in % 20 60 Passprecisie in % 75 80 Schoten op doel 2 3 Schoten niet op doel 8 2

Maar of Dembélé of Mbappé op een bepaald onderdeel nou beter scoort, het zijn beide grote talenten. Het kan een interessante wedstrijd worden dinsdagavond.