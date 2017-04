Het rampseizoen van Luuk de Jong bij PSV in cijfers

Vijf doelpunten waren er afgelopen zondag te vieren voor het thuispubliek in het Philips Stadion, maar het luidste gejuich klonk toen de stadionspeaker de entree van Jürgen Locadia bekendmaakte. Exit: Luuk de Jong. Op Twitter was er zowel begrip als onbegrip voor de keuze van Phillip Cocu. En het onbegripgedeelte ging dan met name over de vraag waarom de trainer van PSV zijn aanvoerder niet al veel eerder in het seizoen van het veld had gehaald.

Het krediet dat hij zo gestaag had opgebouwd sinds zijn entree in Eindhoven in 2014 is nagenoeg volledig afgebrokkeld. Zoals dat gaat met het krediet van een spits: het daalt en stijgt evenredig aan zijn doelpuntenproductie. En die doelpuntenproductie, zo wijzen de cijfers uit, is keihard gekelderd. Maar, zo roepen diezelfde cijfers op, is dat wel de schuld van De Jong?

2016/17 2015/16 Doelpunten per 90 min 0,27 0,82 Doelpunten met links per 90 min 0,14 0,19 Doelpunten met rechts per 90 min 0,03 0,22 Doelpunten met het hoofd per 90 min 0,10 0,41 Assists per 90 min 0,24 0,28 Kansen gecreëerd per 90 min 1,80 2,01 Totaal schoten per 90 min 3,57 4,12 Schoten binnen 16 per 90 min 3,16 3,93 Schoten buiten 16 per 90 min 0,41 0,19 Schotnauwkeurigheid 44% 57% Passes per 90 min 34,81 32,70 Passnauwkeurigheid 67% 70% Gewonnen luchtduels 61,90% 61,09% Totaal gewonnen duels 55,53% 56,02%

0,27 doelpunt per wedstrijd tegenover 0,82 vorig seizoen: dat scheelt een slok op een borrel. En De Jong zal de laatste zijn om te ontkennen dat een spits wordt afgerekend op zijn doelpunten. Toch is enige nuance op zijn plaats. De spits die vorig seizoen nog dertien keer met het hoofd scoorde, kopte dit seizoen pas drie keer raak. Is De Jong het koppen verleerd? Of is de aanvoer vanaf de flank ondermaats? Met Bart Ramselaar en Gastón Pereiro als buren hoeft De Jong in ieder geval niet op een hoge voorzet te rekenen.

Meet dan twee keer zo vaak als vorig seizoen probeert De Jong het deze voetbaljaargang van buiten het strafschopgebied. Ook hier ligt een probleem met betrekking tot de aanvoer voor de hand. Minder vaak aangespeeld binnen de zestien betekent minder schoten binnen de zestien. Minder schoten binnen de zestien betekent een lagere schotnauwkeurigheid.

De meest opvallende statistiek van De Jongs rampseizoen: zijn doelpuntenproductie met zijn favoriete rechtervoet. Eén keer was het raak met rechts, vier keer met links. Misschien moet de 26-jarige spits eens overwegen om van favoriete been te wisselen. Dat heeft hij in ieder geval wél zelf in de hand.