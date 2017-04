'Nieuwe Radzinski' moet opstaan tegen Manchester United

Fans van RSC Anderlecht hebben een prachtig avondje voor de boeg. De Belgen nemen het donderdag in de kwartfinale van de Europa League op tegen het grote Manchester United . In seizoen 2000/01 eindigde Paarswit boven de Engelsen in de groepsfase van de Champions League , mede door een memorabel duel in het Constant Vanden Stockstadion.

We gaan terug naar 24 oktober 2000. In de poulefase zijn vier van de zes speelrondes afgewerkt. Anderlecht staat derde, op doelsaldo achter PSV en met één punt minder dan koploper Manchester United. In het heenduel op Old Trafford werd het 5-1, mede door een hattrick van Andy Cole. Reden voor Belgisch optimisme is er niet. Bij verlies wordt het bereiken van de volgende ronde - destijds een tweede groepsfase - heel lastig.

Koller en Radzinski

Bij Anderlecht is alle hoop gevestigd op het spitsenkoppel, bestaande uit Jan Koller en Tomasz Radzinski. Eerstgenoemde verwierf later vooral faam als de kopsterke spits van Borussia Dortmund en is inmiddels gestopt. Datzelfde geldt voor Radzinski, een in Polen geboren aanvaller die uitkwam voor het Canadese nationale team. Beiden zaten in 2000 fysiek op hun top, beiden scoorden er in de Belgische competitie rustig op los. Radzinski nog net iets meer dan Koller.

United-verdedigers als pionnen

Na een kwartier spelen verschijnt Radzinski voor het United-doel, als een duveltje uit een doosje. Was het eigenlijk buitenspel? Misschien wel, maar de vlag bleef omlaag. Seconden later kon United-doelman Fabian Barthez de bal uit zijn doel halen. Koller en Radzinski bleven aandringen en degradeerden de United-verdedigers tot pionnen. Sterren als David Beckham en Ryan Giggs werden in hun hemd gezet. In de 34ste minuut was ook de 2-0 een feit: Radzinski schoot de bal uit een voorzet van Koller in het hoekje.

Twee minuten later zorgde Denis Irwin vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer, maar dichterbij dan dat kwamen The Red Devils nooit. Anderlecht won ook het laatste groepsduel van PSV (3-2) en meldde zich als groepswinnaar in de volgende ronde. Vier nederlagen en zeges op Real Madrid (2-1) en Lazio Roma (1-0) later waren de Belgen uitgevoetbald in Europa.

Koller en Radzinski hadden al lang en breed hun Europese stempel gedrukt. Eerstgenoemde trok na het seizoen naar Dortmund en Radzinski speelde zes jaar in de Premier League, eerst drie seizoenen bij Everton en daarna bij Fulham.

De opstellingen op 24 oktober 2000:

Anderlecht: De Wilde; Crasson, Staelens, De Boeck, Dheedene; Stoica (80. Oyen), Vanderhaeghe, Baseggio, Goor; Koller, Radzinski (89. Aruna)

Manchester United: Barthez; Irwin (78. Solskjaer), Gary Neville, Johnsen, Silvestre (63. Brown); Beckham, Butt, Scholes, Giggs; Cole, Yorke.

'Nieuwe Radzinski'

Voor doelpunten zal bij Anderlecht vooral gekeken worden naar Lukasz Teodorczyk, die in zijn eerste seizoen bij de Belgische formatie al goed is voor 28 doelpunten en vier assists in 43 officiele wedstrijden. In de Europa League trof de spits, die net als Radzinski een Poolse roots heeft, in negen wedstrijden liefst negenmaal doel. Teodorczyk kampt momenteel met een schouderblessure, maar is als het goed is donderdag fit en inzetbaar tegen United.

Jan Mulder en Old Trafford

Overigens won Anderlecht vorige eeuw ook al eens op Brusselse bodem van United. In 1968 namelijk, in de tweede voorronde van de Europa Cup I. Na een 3-0 nederlaag aan de andere kant van het Kanaal werd in de Belgische hoofdstad met 3-1 gezegevierd. United kwam op voorsprong, maar 'onze' Jan Mulder zorgde voor 1-1. Pummy Bergholtz, die daarvoor bij Feyenoord speelde, tekende na rust voor de 2-1 en 3-1.

Op Old Trafford ging het Anderlecht nooit voor de wind. Het kreeg namelijk achttien goals tegen, verdeeld over drie ontmoetingen in het roemruchte stadion. In 1956 werd het 10-0. Opgeteld met de 3-0 uit 1968 en de 5-1 uit 2000 kun je stellen dat Anderlecht donderdagavond een goede resultaat moeten boeken, want gezien de historie kan Paarswit in de return op weinig succes rekenen.