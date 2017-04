Dit is de spits die Huntelaar op de bank houdt bij Schalke 04

"Op het moment dat Schalke 04 tijdens mijn blessure Burgstaller haalde, wist ik hoe laat het was. Zoals het nu gaat, is het niet naar tevredenheid. Ik heb een aflopend contract, dit is mijn laatste jaar bij Schalke", zei Huntelaar in een interview met De Telegraaf. "Wat ik ga doen, zal ik op gevoel beslissen. Ik vind voetballen leuk, maar ik heb vier kinderen en er zijn veel andere leuke dingen."



Op de bank

Het afscheid van Huntelaar (33) bij Schalke 04 nadert. De spits staat sinds augustus 2010 onder contract in Gelsenkirchen won met Die Königsblauen de DFB Pokal. In het seizoen 2011/12 werd Huntelaar topscorer van de Bundesliga met 29 doelpunten. In de seizoenen daarna bleef de teller steken bij tien, twaalf, negen, twaalf en dit seizoen één.



De Europees topscorer aller tijden van Schalke 04 was dit seizoen ook goed voor een goal in de Europa League. Een knieblessure hield hem maanden aan de kant. Het was in die periode dat de Duitse club een nieuwe spits haalde: Burgstaller. De Oostenrijker kwam in januari over van 1. FC Nürnberg. In de eerste seizoenshelft maakte hij veertien goals in zestien duels voor Nürnberg, actief in de 2. Bundesliga.



Thuisgoals

Bij zijn debuut voor Schalke 04 in de competitiewedstrijd tegen Ingolstadt was Burgstaller direct goud waard. De bebaarde aanvaller (1.87 meter) uit Villach kwam in de tweede helft in het veld en maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Sindsdien scoorde Burgstaller vijf keer, vijf goals in thuisduels: tegen Hertha BSC (2-0, een), FC Augsburg (3-0, twee) en VfL Wolfsburg (4-1, twee).







De 10-voudig international lijkt met de jaren alleen maar beter te worden. Hij begon zijn loopbaan bij FC Kärnten in Oostenrijk in de Erste Liga en maakte vervolgens via Wiener Neustadt en Rapid Wien de overstap naar het buitenland. In eigen land wist Burgstaller nooit meer dan elf keer per seizoen te scoren.



Europa

Zijn eerste buitenlandse avontuur liep uit op een mislukking. Cardiff City contracteerde de spits, maar hij kwam in drie duels niet tot scoren. Halverwege het seizoen 2014/15 stapte Burgstaller over naar 1. FC Nürnberg. In Beieren liet de aanvaller zien wel scorend vermogen te hebben. In zijn eerste half jaar scoorde hij zes keer. In zijn tweede seizoen dertien keer en in de eerste helft van dit seizoen veertien keer.



Die lijn trok Burgstaller door in Gelsenkirchen. Ook in de Europa League was hij al trefzeker voor de formatie van trainer Weinzierl, de nummer tien in de Bundesliga. Tegen PAOK Saloniki scoorde de Oostenrijker in de uitwedstrijd (0-3) en tegen Borussia Mönchengladbach in de thuiswedstrijd (1-1). Acht goals in zeventien duels, het zijn cijfers waarmee Burgstaller Weinzierl overtuigt om Huntelaar aan de kant te houden.