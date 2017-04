Dortmund - Monaco niet de eerste afgelasting in de CL

Door een explosie bij de spelersbus van Dortmund is er besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. Marc Bartra (foto) raakte gewond en is uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis.



Het is niet voor het eerst dat een spelersbus wordt aangevallen, al dan niet met opzet. Het meest recente geval dateert uit mei 2016. Toen werd de spelersbus van Manchester United bekogeld door supporters van West Ham United. The Hammers speelden hun laatste wedstrijd ooit op het karakteristieke Upton Park en het beloofde een groot feest te worden. De fans van West Ham besloten echter het feestje te verstieren door bakstenen, aanstekers en flessen naar de spelersbus te gooien. De wedstrijd werd uiteindelijk uitgesteld naar een later tijdstip. De spelers bleven ongedeerd.



In 2015 ging het er bij de spelersbus van Fenerbahçe iets heftiger aan toe. In Sürmene werd de bus beschoten en raakte de chauffeur hierbij ernstig gewond. Kogels vlogen via de voorruit om de oren van de spelers. Dirk Kuyt zat destijds als speler van Fenerbahçe thuis geblesseerd op de bank. Hij reageerde geschokt na de aanslag op de bus van zijn ploeg. "Ik ben gechoqueerd en stond te trillen op m'n benen toen ik het hoorde", meldde hij destijds in een reactie aan de NOS.





Dirk Kuyt maakte deel uit van de aangevallen selectie uit 2015



Afgelast

De wedstrijd van vanavond wordt morgen ingehaald om 18:45 uur. Het is voor het eerst sinds de aanslagen van 11 september 2001 dat een duel in de Champions League wordt afgelast wegens omstandigheden die niets met het weer te maken hebben. Vorig jaar werd Manchester City tegen Borussia Mönchengladbach nog uitgesteld wegens hevige regenval. Drie jaar eerder kon Galatasaray het niet opnemen tegen Juventus door een grote sneeuwstorm.