'Doctorandus Chiellini' verdedigt Suárez beter dan zijn scriptie

De derde treffer kwam op naam van Giorgio Chiellini. Doorgaans staat de mandekker bekend als een ouderwetse mannetjesputter, maar hij heeft ook een pientere kant. De afgelopen jaren volgde hij een economische opleiding in Turijn. Deze week slaagde de Italiaan cum laude en werd hij benoemd tot doctorandus in de economie. Juventus uitte haar trots via de officiële website. "Hij is zowel een kampioen op het veld als in zijn studie", pronkte de club op de homepage. "In naam van de hele club en alle supporters: bravo, doctorandus Chiello!"

Giorgio Chiellini graduates with a Master's Degree in Business Administration https://t.co/mdeCIbtrcI pic.twitter.com/i5xKAoqEwG — SportyNews (@TheSportyNews) 7 april 2017





Het was het begin van een heerlijke week voor de verdediger. Vanavond had zijn directe tegenstander Luis Suárez geen schijn van kans. Met harde tackles en slimme loopacties maakte Chiellini het samen met Leonardo Bonucci het de aanvallers van Barcelona onmogelijk om tot scoren te komen.





Ook Lionel Messi had het moeilijk tegen de Italiaanse krachtpatser



Reünie

Het was niet de eerste keer dat Chiellini te maken kreeg met de Uruguayaanse spits. Op het WK in Brazilië van 2014 vochten de twee een historisch duel uit. Niet zozeer om de fantastische acties van Suárez of de heerlijke tackles van Chiellini, maar om het 'bijtincident.' Eerder zette de ex-Ajacied zijn tanden in de nek van Otman Bakkal en ook Branislav Ivanovic kwam niet ongeschonden uit de tweestrijd met de spits. Het incident werd niet getolereerd en Suárez werd uiteindelijk vier maanden geschorst voor het nationale elftal.





Suárez degradeerde Chiellini tot avondmaal



Chiellini heeft vanavond na zijn duel met Suárez in 2014 honderd procent revanche genomen op de spits van Barcelona. Of de Italianen ook daadwerkelijk doorstomen naar de halve finale durft niemand nog te zeggen. Na het wonder van Barcelona tegen Paris Saint-Germain is De Oude Dame in ieder geval gewaarschuwd...