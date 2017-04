Update: verdachte opgepakt voor aanslag Dortmund

Warm was de verbroedering op wat een voetbalavond had moeten zijn in Dortmund. Woensdagochtend werden AS Monaco-supporters wakker in de woningen van hun nieuwe Borussia Dortmund-vrienden, en aan de ontbijttafel lazen zij in de krant dat hun spelers ontsnapt waren aan een aanslag.

Een aanslag dus, en geen vuurwerk, zoals dinsdagavond werd gedacht. Dat bevestigt politiewoordvoerder Gregor Lange. Tijdens een persconferentie meldde Lange dat in een heg waar de spelersbus van Dortmund voorbij reed meer explosieven zijn gevonden. Het gaat daarbij om een bijzondere variant van pijpbommen. Daarnaast werd bij de spelersbus een brief gevonden. "Daarin konden we lezen dat iemand de verantwoordelijkheid voor de aanval had opgeëist. Meer kan ik daar niet over zeggen", aldus Lange.

Inmiddels heeft de politie een zoektocht naar de daders ingesteld. "We hebben speurhonden en drones ingezet. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om de veiligheid van iedereen te waarborgen. In dit stadium van het onderzoek is uiteraard nog niet duidelijk wat het motief was voor deze aanslag."





Aanslag op bus Borussia Dortmund met "serieuze bommen" Politie zoekt het gebied, waaronder het hotel van @BVB, af, o.a met drones #DORASM pic.twitter.com/Vjl0ONKRag — Martin Koning (@MartinKoning) 12 april 2017





Duitse media melden inmiddels dat in de brief wordt gerefereerd aan de aanslagen in Berlijn en militaire operaties in Syrië.





Supporters van Dortmund reikten hun Monegaskische vrienden de helpende hand door slaapplaatsen en maaltijden aan te bieden.

Journal de bord d'un supporter Monégasque:

Jour1: " ces sales pauvres mangent des pâtes bolognaise"

*fin de transmission* #DORASM pic.twitter.com/YRHSDQdDn3 — BoB d'Oakland (@Casual_Parigi) 12 april 2017

En ook 's ochtends werd het bezoek uit Monaco in de watten gelegd.

Ondanks alle haat en nijd af en toe, weet sport uiteindelijk toch vaak te verbroederen tijdens momenten als deze #BedForAwayFans pic.twitter.com/Qj8PPI56IC — Justin Kevenaar (@JWKev) 11 april 2017





De kranten staan de ochtend na de aanslag vol van respect voor de wijze waarop supporters elkaar hielpen.





UPDATE: VERDACHTE OPGEPAKT

Het Duitse openbaar ministerie heeft een man opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund van dinsdagavond. Dat melden Duitse media. Het OM onderzoekt de woning van de verdachte en is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Verdachte met islamitische achtergrond gearresteerd vanwege aanslag spelersbus #Dortmund https://t.co/7UBBve2WwW pic.twitter.com/yPj8Ffh3s0 — de Volkskrant (@volkskrant) 12 april 2017