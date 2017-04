Bayern vs Real Madrid: 8-4

Keeper: Manuel Neuer vs Keylor Navas

Hoewel de Costaricaan Keylor Navas eigenlijk de eerste keeper is die goed omgaat met de erfenis van Iker Casillas, moet hij het nog wel afleggen tegen de 31-jarige Duitser. Manuel Neuer wordt niet voor niets door een groot deel van de voetbalwereld gezien als de beste keeper ter wereld. Het was nog even een twijfelachtig of hij kon spelen, maar gelukkig voor de voetballiefhebber lijkt hij tijdig hersteld.



Meevoetballen is misschien wel de grootste kwaliteit van Neuer.

Rechtsback: Philipp Lahm vs Daniel Carvajal

Hij is pas 33 jaar en misschien wel beter dan ooit, toch stopt Philipp Lahm na dit seizoen bij Bayern München. De veelzijdige rechtsback houdt zich ondanks zijn geringe lengte meer dan staand op het allerhoogste niveau. Waar Lahm het vooral moet hebben van tactiek, inzicht en zijn passing, is collega Daniel Carvajal meer van snelheid en loopvermogen. Op dit moment kan dat de kwaliteiten van de Bayern-back echter nog niet overschaduwen.



De terechte captain van Bayern.

Rechtercentrale: Javi Martinez vs Pepe

Waar Pepe dit seizoen mede door een flink aantal blessures regelmatig ontbrak bij Real, is de Spanjaard Javi Martinez juist doorgebroken. Als verdedigende middenvelder kwam hij, ondanks de transfersom van veertig miljoen, relatief weinig aan spelen toe in München. Door hem een linie naar achteren te schuiven creëert Der Rekordmeister achterin meer voetballend vermogen. Op die manier is de geboren Bask een één van de verrassingen.



In eerdere seizoenen kampte Martinez regelmatig met blessures.

Linkercentrale: Mats Hummels vs Sergio Ramos

El Capitán. De redder van Real Madrid als zelfs BBC de strijd al heeft opgegeven. De verdediger is in alle competities dit seizoen de vierde topscorer van De Koninklijke, na Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Álvaro Morata. Is meer dan een verdediger, een idool van de fans en een voorbeeld voor zijn ploeggenoten. Dit is hét seizoen van Sergio Ramos, ook al is Mats Hummels goed gestart bij Bayern.



Redder in nood bij Real.

Linksback: David Alaba vs Marcelo

David Alaba is pas 24 (!) jaar oud, maar speelt al jaren op het hoogste niveau. Groot, snel, wendbaar sterk. Wat heeft Alaba eigenlijk niet? Net als Lahm een multifunctionele back. Marcelo is aanvallend, gaf dit seizoen meer assists dan elke andere verdediger in La Liga. Maar de Braziliaan pakt tegelijkertijd bijna elk seizoen een domme rode kaart; is verdedigend niet formidabel en legt het daarom af tegen Alaba.



Alaba, pas 24 jaar maar nu al routinier.

Middenvelder: Xabi Alonso vs Casemiro

Hoewel de Braziliaanse middenvelder een van de verrassingen van Real Madrid dit seizoen is, kan hij nog lang niet op tegen routinier Xabi Alonso. Zijn geweldige inzicht, briljante passing en formidabele timing zorgt er voor dat ze de Spanjaard enorm gaan missen bij Bayern. In Madrid denken ze met weemoed terug aan de verdedigende middenvelder.



Na dit seizoen moeten we hem dan toch echt gaan missen op het voetbalveld...

Middenvelder: Thiago Alcântara vs Toni Kroos

Barcelona zal zich nog weleens achter de oren krabben waarom ze Thiago destijds hebben laten gaan. De middenvelder groeide uit tot lieveling van Pep Guardiola en ook onder Carlo Ancelotti heeft hij structureel een basisplaats. Toch kan hij het nog niet winnen van Toni Kroos, een van de belangrijkste motoren van Real Madrid. Opvallend onopvallend goed. Zorgt dat de voorhoede maximaal kan renderen.



Stille motor van Real Madrid.

Middenvelder: Arturo Vidal vs Luka Modrić

Arturo Vidal: aanjager, bulldozer, voetbalmachine van Bayern München. Qua persoonlijkheid en uitstraling past hij eigenlijk niet bij de statuur van Bayern, maar toch heeft hij stilzwijgend een vaste plek veroverd in het elftal. Modrić is juist de stillist, de kunstenaar van Real. Aan hem kleeft in Spanje echter altijd het lage rendement. Hij is van zichzelf te weinig dominant en in een ploeg met sterren als Cristiano Ronaldo sneeuwt de Kroaat nog weleens ten onrechte onder.



Gezien zijn postuur had Vidal aan de deur van een beachclub ook niet misstaan.

Rechtsbuiten: Arjen Robben vs Gareth Bale

Arjen Robben: al jarenlang een waar fenomeen. Als hij niet geblesseerd is, blijft het één van de beste spelers ter wereld. Dat geldt natuurlijk ook voor de man van honderd miljoen, maar de kwaliteiten die hij bij Tottenham Hotspur wekelijks liet zien, komen er in Bernabéu aan de rechterkant een stuk minder goed uit. Hij is dit seizoen, waarin hij een bizarre rode kaart pakte, zelfs niet altijd zeker van een basisplaats, wat voor Robben wél geldt - mits hij fit is.



De man van glas toont zijn spierballen.

Spits: Robert Lewandowski vs Karim Benzema

Waar Lewandowski de onbetwiste eerste, veelscorende spits van Bayern München is, moet Karim Benzema altijd vechten voor zijn plekje. Stand-in Álvaro Morata laat met regelmaat zien niet veel minder te zien dan de Fransman. Uiteraard is Benzema ook een fenomeen, maar de Pool van Bayern, die in het rood de meest bizarre dingen laat zien op het veld, verslaat hij niet.





Lewandowski krijgt alle stadions stil,

Linksbuiten: Franck Ribéry vs Cristiano Ronaldo

Door het inzetten van Franck Ribéry is er de laatste tijd steeds minder vaak een basisplaats voor Thomas Müller. Maar wie coach Ancelotti ook op de linkerflank posteert: hij zal het afleggen tegen CR7. De Portugese superster, misschien wel de beste speler ter wereld, kun je zomaar dubbel tellen. Hij loopt voor twee, hij schiet voor drie en scoort voor vier ploeggenoten. Een fenomeen die de achterhoede van Bayern bij voorbaat angst inboezemt.



SIIIIIIIII!

Maar ook als je Cristiano Ronaldo dubbel telt, komt je 'slechts' op de stand van 8-4 in het voordeel van Bayern München, dat individueel het betere ploeg heeft. Maar ook de sterkste selectie en het meest hechte team? Dit is in elk geval de superopstelling: Neuer - Lahm - Javi Martinez - Sergio Ramos - Alaba - Xabi Alonso - Kroos - Vidal - Robben - Lewandowski - Cristiano Ronaldo