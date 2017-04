Vijf dingen die je nog niet wist van Paulo Dybala

Het treffen tussen Juventus en FC Barcelona dinsdagavond was het treffen tussen de oude Messi en de nieuwe Messi. De nieuwe Messi won, afgetekend. Zijn gelijkenissen met Messi zijn inmiddels wel bekend, maar wat weten we nog níet van Paulo Dybala?

Er stroomt Pools bloed door zijn aderen

De naam Dybala komt niet voort uit de Spaanse namentraditie. Zoals van veel Argentijnen liggen de roots van Paulo Bruno Exequiel Dybala in Europa. In Polen, om precies te zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvluchtte Boleslaw Dybala het Poolse Krasniow, om zich in Argentinië te vestigen. Twee generaties later zou de familie Dybala terugkeren in Europa: Paulo tekende bij Palermo. Vanwege zijn achtergrond had hij ook voor Polen mogen spelen, maar de keuze voor Argentinië was een eenvoudige.

Vroege recordreeks

Zeventien jaar oud was Dybala toen hij voor AC Córdoba zijn debuut maakte in de Argentijnse competitie. Een jaar later liet hij zijn geboorteland alweer achter zich voor een avontuur op Sicilië. In dat jaar werd hij de jongste doelpuntenmaker van Córdoba ooit, waarmee hij het record afsnoepte van ene Mario Kempes, de eerste Argentijnse speler die 38 competitiewedstrijden op rij speelde, de eerste die twee hattricks maakte in één seizoen en de eerste die in zes opeenvolgende wedstrijden trefzeker was. Het oude record stond op vier wedstrijden.

Juweel

In eigen land wordt Dybala liefkozend La Joya genoemd: de juweel.

Het had niet veel gescheeld of Dybala had in Engeland gespeeld

Jong, behendig en buitengewoon talentvol: het mag gen verrassing heten dat Dybala op de radar van Arsène Wenger was verschenen. Als speler van Palermo kon de inmiddels 23-jarige aanvaller kiezen uit Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain en Juventus. Wat dreef hem naar Turijn? Een drang naar eremetaal.

Geen Olympische Spelen

Dybala kreeg van Juventus geen toestemming om met Argentinië deel te nemen aan de Olympische Spelen in Rio van 2016. De reden: Juventus zet dit seizoen alles op het winnen van de Champions League en wilde Dybala daarom rust gunnen tijdens de afgelopen zomer. Geen verkeerde keuze, zo bewees de kleine dribbelaar dinsdagavond.