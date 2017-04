Dit wist je nog niet over Leicester City

Zelfs William Shakespeare had zijn literaire tragedies niet zo krankzinnig kunnen schrijven zoals de laatste anderhalf jaar zijn verlopen voor Leicester City. Vanuit het niets speelden ze opeens de hoofdrol is een prachtig sprookje, die een half jaar later was omgeslagen in een nachtmerrie. Nu de schrijver, Shakespeare, het stokje heeft overgenomen van de Italiaan Claudio Ranieri, is er wellicht een nieuwe droom die beschreven kan worden: de Champions League-droom.

Hoewel bijna alles over het succesverhaal Leicester City bekend is, is er vermoedelijk toch nog genoeg wat bij het grote publiek niet bekend is. Zo heeft Jamie Vardy, de man bij wie zeker vorig seizoen alles wat hij schoot in het net eindigde, een heel bijzondere band met Shakespeare, Craig wel te verstaan. Na een zeer teleurstellend seizoen wilde de aanvaller per direct zijn carrière beeïndigen. De assistent-trainer van The Foxes stak daar hoogstpersoonlijk een stokje voor. Vardy zal geen spijt hebben van zijn besluit.

Met diezelfde Shakespeare aan het roer brak Leicester City de laatste weken een bijzonder record. Hij is namelijk de eerste (!) Engelse manager in de Premier League-historie die zijn eerste vier en uiteindelijk zelfs vijf competitiewedstrijden wist te winnen. Hij had het record van Pep Guardiola en Carlo Ancelotti (6) nog even in het vizier, maar besloot tegen Everton enkele spelers rust te gunnen voor het CL-duel met Atlético Madrid. Ronald Koeman profiteerde met Everton gretig: 4-2.

Toch lijkt het niet onverstandig van Shakespeare om zijn ploeg optimaal voor te bereiden voor het duel met de Spaanse vechtmachine. Vier keer eerder speelde Leicester namelijk Europees voetbal, maar in twee edities daarvan bleek Atlético het eindstation... In 1962 betekende loting tegen Altético in de eerste ronde van de Europa Cup II een uitschakeling en in 1997 was die ploeg in dezelfde ronde van de UEFA Cup een maatje te groot. Drie keer is scheepsrecht, zo zal Shakespeare hopen.

Engelse eer

En desondanks blijft het gek dat niet Manchester City, Arsenal of Tottenham de Engelse eer hoog houdt in de Champions League, maar Leicester City. Het is de enige ploeg die de Premier League nog vertegenwoordigd in het miljoenenbal. Alleen in de Europa League zit nog enkel één Engelse ploeg, te weten Manchester United. Gezien de elfde plek in de competitie is het niet gek dat Leicester City van alle ploegen die meededen aan het hoofdtoernooi van de Champions League, met uitzondering van Bayer Leverkusen (12e), het laagst in de eigen competitie staat.

Het maakt de prestatie in de Champions League alleen maar groter. Het maakt het sprookje alleen maar mooier. Hoewel de gunfactor bij The Foxes op het moment dat Ranieri werd ontslagen volledig was verdwenen, heeft Shakespeare dat op miraculeuze wijze weer teruggebracht. Bijna net zo miraculeus als hoe hij de prestaties omkeerde. Een nieuwe verrassing in de Champions League zou zijn heldenrol compleet maken.