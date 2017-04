Basaçikoglu: twijfelaar aan de zijkant bij Feyenoord

Het contract van Bilal Basaçikoglu bij Feyenoord is verlengd. De aanvaller die drie seizoenen geleden overkwam van sc Heerenveen ligt vast tot 2020. De samenwerking werd verlengd 'tot tevredenheid van beide partijen'. Toch hadden de meeste Feyenoord-fans meer van de buitenspeler verwacht. Vooralsnog is hij vooral een twijfelaar aan de zijkant gebleken bij Feyenoord .

Het klinkt inmiddels alweer bijna gek om te zeggen, maar de komst van Basaçikoglu was met de transfersom van drieënhalf miljoen euro een enorm forse investering voor de Rotterdammers. De overgang vanuit het Abe Lenstra Stadion naar De Kuip was de duurste transfer sinds de komst van Karim El Ahmadi van FC Twente, in 2008 (!). Graziano Pellè, Sekou Cissé, Kenneth Vermeer, Jens Toornstra: geen van allen kostten ze destijds meer dan Basaçikoglu. Hetzelfde gold later overigens voor Nicolai Jörgensen of Eric Botteghin.

Anno 2014 was het niet heel verwonderlijk dat er getrokken werd aan de aanvaller. De bij Ajax-weggestuurde buitenspeler, die later naar Haarlem ging, was in Fryslân één van de smaakmakers en tevens jeugdinternational bij Oranje Onder-19. In Rotterdam-Zuid was er na een goed WK veel interesse voor de spelers in De Kuip. Graziano Pellè (Southampton), Daryl Janmaat (Newcastle United), Bruno Martins Indi (FC Porto) en Stefan de Vrij (Lazio Roma) maakten allemaal een miljoenentransfer.

Heerenveen hoopte gezien die bedragen wellicht op een Miralem Sulejmani-achtige transfersom. Die kwam uiteraard niet, maar de drieënhalf miljoen euro die Feyenoord betaalde was alsnog veel voor een speler die pas één seizoen schitterende. Martin van Geel nam een risicom, maar wel met de verwachting dat Basaçikoglu zich in De Kuip zou ontwikkelen tot één van de smaakmakers.



In Heerenveen viel er regelmatig veel te juichen voor de aanvaller.

Dat laatste gebeurde echter niet. Hoewel de voorhoedespeler zowel werd gebruikt als links- en rechtsbuiten kreeg hij nooit vanaf de eerste minuut het vertrouwen van zijn coaches. Fred Rutten zag meer in Jean-Paul Boëtius of Elvis Manu, opvolger Giovanni van Bronckhorst geeft vaker de voorkeur aan Eljero Elia, Dirk Kuyt of Jens Toornstra op de flanken. De grote belofte die hij in Fryslân was, kwam er in Rotterdam amper uit.

Bilal Başaçıkoğlu kwam vaker in het nieuws door een bizarre schwalbe, een gek kapsel of raar transfergerucht. Terug in Heerenveen maakte hij zich mateloos onpopulair door tijdens een wedstrijd tegen Jong Heerenveen te doen alsof hij niemand van zijn oude ploeggenoten meer kende en zich te gedragen als een ontevreden vedette. De frustratie over het feit dat hij maar niet door wist te breken in De Kuip hadden wellicht de overhand bij de Turks international.

Geen woorden, maar daden

Toch lijkt het alsof Başaçıkoğlu inmiddels het licht heeft gezien. Afgelopen winter annuleerde hij zijn vakantie naar Curaçao, deed hij zijn gekke kapsels in de ban en legde hij de focus op voetbal. Alleen maar op voetbal. Hoewel Van Bronckhorst hem voornamelijk als invaller gebruikte, blijft hij bereid keihard te weken. Door een enkelblessure kan 'ie momenteel echter niet profiteren van de vele blessures in De Kuip. Het was een ideale kans geweest om te laten zien wat hij kan.

Wil de buitenspeler alsnog doorbreken in De Kuip moet hij niet alleen Van Bronckhorst en alle twijfelende fans overtuigen van zijn kwaliteiten, maar vooral zichzelf. Zijn bijzondere lage rendement (4 goals - in één seizoen bij Heerenveen scoorde hij vaker en 13 assists in drie seizoenen) is misschien wel het grootste pijnpunt. Toch is het niet helemaal eerlijk om hem hierop helemaal te veroordelen. Van de 84 optredens in het shirt van Feyenoord, speelde hij er slechts twaalf helemaal uit. Dertien keer werd hij voortijdig naar de kant gehaald en maar liefst 59 (!) keer moest hij het doen met een invalbeurt. Zonder vertrouwen vaart niemand wel.

Voorlopig is hij dus vooral een twijfelaar aan de zijkant, letterlijk en figuurlijk, bij Feyenoord. Met zijn nieuwe contract tot 2020 laat Van Geel wél zien dat hij nog altijd echt vertrouwen heeft in de aanvaller, die zelf afgelopen winter aangaf alles op alles te willen zetten om alsnog te slagen in De Kuip. Aan hem om te laten zien dat de transfersom van drieënhalf miljoen euro uiteindelijk terecht is geweest. Başaçıkoğlu: geen woorden, maar daden.