Ajax uiterst succesvol tegen Duitse tegenstanders

Betters die zich ook maar even verdiepen in de Europese historie van Ajax valt één ding direct op. Op één of andere manier is Ajax nog succesvoller dan anders, wanneer het tegen een Duitse tegenstander speelde. Van de vijftien keer, dat een Duitse ploeg op Amsterdamse bodem de tegenstander was, won Ajax er dertien.

Één keer werd het gelijk en alleen de allerlaatste keer, in de Champions League van 2012/13, won Borussia Dortmund (1-4) in Amsterdam. In Doha twee jaar geleden (10 januari 2015) speelde Ajax vriendschappelijk tegen Schalke. Ajax won destijds met 2-0 dankzij treffers van Arek Milik en Anwar El Ghazi.





De odd die hoort bij een 2-0 winst, zoals tegen FC Kopenhagen, is 12,00. Inzet van een tientje levert dus € 120,00 op.



Na die 2-0 zege op FC Kopenhagen kwalificeerde Ajax zich voor de eerste keer in twaalf jaar weer voor een Europese kwartfinale en is in theorie vijf zeges verwijderd van de eindzege en... daardoor automatische kwalificatie voor de Champions League. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle overige zeven kwartfinalisten.



Manchester United is de grote favoriet voor het winnen van de Europa League met een odd van 2,30, gevolgd door Schalke 04 (8,00). Wil je nu op Ajax als eindwinnaar gokken, dan levert de odd van 14,00 een aardig bedrag op.



Door de manier waarop Schalke speelt, wordt de kans op succes al jaren bepaald door de vorm van de spits. De afgelopen seizoenen was dat Klaas-Jan Huntelaar. Maar die is op 33-jarige leeftijd niet meer wat hij ooit was, reden voor de club om afgelopen januari te kijken naar een opvolger. Net toen Schalke begin januari in de zoveelste crisis uit z'n bestaan terecht was gekomen (Schalke was toen dertiende, slechts vier punten verwijderd van een degradatieplaats), arriveerde ineens de 27-jarige Oostenrijker Guido Burgstaller.





In zestien wedstrijden in de Tweede Bundesliga voor FC Nürnberg had hij veertien keer gescoord. Voor Schalke reden genoeg om 1,5 miljoen euro aan de Beierse club over te maken. Burgstaller betaalt dat vertrouwen terug met het maken van doelpunten en dan vooral, superbelangrijk voor een spits, het openingsdoelpunt; de 1-0!! Na zijn twee treffers tegen Wolfsburg van zaterdag is hij met zes goals al Bundesligatopscorer van Schalke. En in de Europa League schoot hij al twee keer raak.



Natuurlijk kan je er op gokken dat Burgstaller ook in de ArenA het openingsdoelpunt op zijn naam brengt. Daarbij hoort een odd van 6,50. Diezelfde odd hoort bij een openingsdoelpunt van Huntelaar. Het meest voor de hand ligt echter een openingsdoelpunt van Kasper Dolberg (odd 5,25). Inzet van € 10,00 levert bij een openingsgoal van Dolberg € 52,50 op.



Nog wat Ajax - Schalke 04 weetjes:



• Spits Eric Maxim Choupo-Moting ontbreekt bij Schalke. De 28-jarige aanvaller liep tegen Wolfsburg een kneuzing aan zijn linkerknie op.

• Bij Ajax is middenvelder Lasse Schöne er niet bij. Hij is geschorst.

• Sinds de Europa League acht jaar geleden de opvolger werd van de UEFA Cup, was Ajax ieder jaar deelnemer. De Amsterdammers zijn de enige club die altijd van de partij waren.

• Ajax speelde in 2002/03 voor het laatst in een Europese kwartfinale en verloor destijds van AC Milan. In 1996/97 haalde Ajax voor het laatst een halve finale. Juventus was daarin te sterk.

• Schalke 04 speelde al acht keer eerder een Europese wedstrijd tegen een Nederlandse club en won daarvan vier keer. Drie keer was er winst voor een Nederlandse ploeg en één wedstrijd eindigde gelijk.

• De 37-jarige Russische scheidsrechter Sergey Karasev uit Moskou is donderdag de scheidsrechter in de ArenA. In 2011/12 was hij leidsman, toen PSV in de Europa League met 0-1 won bij Hapoel Tel Aviv.