Davy Klaassen: "We hebben een kans om de finale te halen"

Het Ajax-virus is hem er thuis in Hilversum met de paplepel ingegoten. Davy Klaassen is te jong (24) om zich het laatste Europese hoogtepunt van de Amsterdammers te herinneren. Maar de middenvelder kan op 24 mei de zevende Ajax-aanvoerder worden die een Europese beker in ontvangst mag nemen. Eerst maar even zien af te rekenen met Schalke 04 .

Vier jaar was Davy Klaassen toen vader Gert-Jan, hardcore F-sider, hem voor de eerste keer meenam naar de Watergraafsmeer. Ajax ontving in Betondorp Fortuna uit het Limburgse Sittard. Klaassen, in de kantine van De Toekomst in gesprek met ELF Voetbal: "5-0 werd het. Dat weet ik nog goed."

Ajax bevond zich in de nadagen van het Louis van Gaal-tijdperk. Twee jaar eerder, in 1995, hadden de Amsterdammers in Wenen de Champions League gewonnen. "Maar daar kan ik me echt niks van herinneren", vervolgt Klaassen. "Ik was twee, kon geloof ik net lopen. De gouden jaren ken ik alleen van de verhalen."

Gekkenhuis

De verhalen van zijn vader. Want Gert-Jan Klaassen volgde Ajax van jongs af aan op de voet. Letterlijk. Niet alleen in eigen land, maar ook rond Europese uitwedstrijden. Hij zag Ajax winnen in Erfurt, Pamplona, Wenen en Düsseldorf, maar verliezen in Straatsburg. Van KV Mechelen, in de Europa Cup II-finale van 1988.



Het waren legendarische avonden, zo weet Davy Klaassen uit de eerste hand. En dat soort avonden hoopt hij de komende weken ook mee te maken. Tegen FC Kopenhagen begon het er al op te lijken, vertelt hij. "De sfeer was top. Mijn vader vond dat er een ouderwets Europa Cup-sfeertje heerste. Die sfeer hebben wij als groep nog niet meegemaakt. Laatst sprak ik nog een paar supporters. Die zeiden: 'Wacht maar, Schalke wordt pas echt een gekkenhuis'."

Onbekend terrein

In tegenstelling tot iconische Ajacieden uit vervlogen tijden bevindt de huidige spelersgroep zich in de kwartfinale van de Europa League op onbekend terrein. Klaassen: "Ja, we zijn doorgedrongen tot een fase waar wij nog nooit zijn geweest. Dat voelt goed, kan ik je verzekeren. Het zijn tegen Schalke ook niet zomaar een paar wedstrijden. Het zijn écht grote wedstrijden."



De Duitsers zijn te pakken, vermoedt Klaassen. Sterker nog: "In deze fase van het toernooi is alles mogelijk. Ik denk dat we een kans hebben om de finale te halen. Dan zullen we in ieder geval Schalke moeten uitschakelen. We zullen er twee keer écht moeten staan."





Geen Real Madrid

De ArenA was voor het kwartfinaleduel in een mum van tijd uitverkocht. En voor kaartjes voor de uitwedstrijd in Gelsenkirchen worden op de zwarte markt flinke bedragen betaald. "Het geeft aan hoe groot het is. Dat beseffen wij zeer zeker."



Terwijl de Ajax-supporters al mijmeren van de finale in Stockholm, moeten Klaassen en cum suis de benen op de grond zien te houden. Het elftal van Peter Bosz heeft een bekoorlijke groei doorgemaakt, dat wel. Tegen Feyenoord en Kopenhagen swingde de ploeg bij vlagen.



Máár ook: tegen Excelsior zakte de ploeg op onverklaarbare wijze door de ondergrens. Klaassen: "We kunnen wel dromen van een finale, maar als we er tegen Schalke uit vliegen, dan hebben we niet eens de halve finale gehaald. We zullen Schalke zeker niet onderschatten, ze hebben een goede ploeg. Maar het is ook weer geen Real Madrid."