Deze vijf Schalke-exponenten treft Ajax gelukkig niet

Leroy Sané - 2016 - transfer naar Manchester City - €50 miljoen

Het laatste juweeltje uit de Schalke-talentenfabriek heet Sané, die na zijn eerste volle Bundesliga-seizoen het Kanaal overstak en in Manchester ging spelen. De 21-jarige uit Essen werd in 2005 opgenomen in de academie van Die Königsblauen, maakte een kort uitstapje naar Bayer Leverkusen, maar keerde terug en brak in 2014 door in de Veltins-Arena. Furore maakte Sané begin 2015 in zijn Champions League-debuut in het uitduel met Real Madrid. Met zijn acties kreeg de aanvallende middenvelder het Spaanse publiek op de banken en hij scoorde zelfs een doelpunt. Medio 2016 klopte City aan met een zak geld en blijkbaar kon Schalke geen 'nee' tegen zeggen.

Joël Matip - 2016 - transfer naar Liverpool - transfervrij

Schalke deed gedurende vorig seizoen diverse pogingen om Matip binnenboord te houden, maar het mocht niet baten. In de zomer trok de nu 25-jarige verdediger naar Liverpool, waar hij bijna alles speelt onder manager Jürgen Klopp. Drie seizoenen lang was de boomlange Matip een vaste waarde in Gelsenkirchen, waar de Kameroener vanaf zijn zesde levensjaar rondliep. De Schalke-fans baalden van het vertrek van de mandekker, maar dat hij bij zijn afscheid aangaf nooit een andere Bundesliga-club te hebben overwogen, was als een pleister op de wonde.

Julian Draxler - 2015 - transfer naar VfL Wolfsburg - €43 miljoen

Draxler doorliep de gehele jeugdopleiding van Schalke en stond te boek als het 'Wonderkind uit Gladbeck'. In 2011, op zeventienjarige leeftijd, maakte de aanvallende middenvelder zijn debuut. Door pech met blessures kon Draxler bij Schalke echter nooit de dragende speler worden die iedereen in hem zag. In 2015 koos de leiding van de club uit Gelsenkirchen voor zekerheid: de miljoenen van Wolfsburg. Ook in de autostad kwam Draxler niet helemaal uit de verf. Sinds eind 2016 speelt de international bij Paris Saint-Germain en daar heeft de inmiddels 23-jarige voetballer naar eigen zeggen 'weer plezier in het spelletje'.

Manuel Neuer - 2011 - transfer naar Bayern München - €30 miljoen

Geboren in Gelsenkirchen en dus voorbestemd om ooit voor Schalke uit te komen. De inmiddels 31-jarige Neuer zette in 2005 een krabbel onder zijn eerste profcontract en een jaar later, in seizoen 2006/07, maakte de goalie zijn debuut als vervanger van de geblesseerde Frank Rost. Laatstgenoemde raakte zijn plaats onder de lat kwijt, want Neuer maakte veel indruk en werd in zijn eerste seizoen zelfs verkozen tot beste doelman van de Bundesliga. Vijf jaar stond Neuer bij Schalke tussen de palen, groeide er uit tot Duits international en vertrok in 2011 na met Schalke de DFB-Pokal te hebben gepakt. De rest is geschiedenis. Neuer wordt vandaag de dag gezien als een van de beste - zo niet dé beste - doelmannen ter wereld.

Mesut Özil - 2007 - transfer naar Werder Bremen - €5 miljoen

Net als Neuer zag Özil het levenslicht in Gelsenkirchen. In 2005 werd de Duitser met Turkse roots opgenomen in de jeugdacademie van Die Knappen en daarna ging het snel. Op zeventienjarige leeftijd debuteerde Özil als profvoetballer en spoedig was een basisplaats bij Schalke 04 een feit. Het contract van Özil liep tot 2009 en Schalke hoopte te verlengen. De destijds 19-jarige jeugdinternational veranderde echter op het laatste moment van gedachten, dit tot frustratie van de Schalke-top. Er ontstond een ruzie en uiteindelijk werd Özil in de winterstop van seizoen 2007/08 van de hand gedaan. Na Werder Bremen speelde de Duitse international bij Real Madrid en momenteel bij Arsenal.