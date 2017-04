Nederland wel goed vertegenwoordigd in Europa League

Ajax-Schalke 04

Hij zit vaker op de bank dan hem lief is dit seizoen, ook in Europees verband. Klaas-Jan Huntelaar maakte pas 109 minuten in de Europa League. In de vorige ronde wist Schalke 04 ternauwernood Borussia Mönchengladbach van zich af te houden, maar daarin was geen rol weggelegd voor de spits. De ronde daarvoor, tegen het Griekse PAOK Saloniki, had de Achterhoeker meer waarde. In Griekenland gooide hij de tweestrijd in het slot door net voor tijd de 0-3 binnen te schieten. In de thuiswedstrijd kreeg hij vervolgens de kans vanaf de aftrap, maar verder dan een gele kaart kwam hij niet.

Klaas-Jan Huntelaar:

Wedstrijden: 3

Minuten: 109

Goals: 1

Assists: 0

Anderlecht-Manchester United

Het duel der Nederlandse verdedigers. Bram Nuytinck tegen Daley Blind, waarbij de kans groter is dat de eerstgenoemde aan de aftrap verschijnt. Afgelopen weekend bleef de Gelderlander op de bank tegen AA Gent, maar hij heeft dit seizoen vaker wel dan niet een basisplek bij Anderlecht. Uit tegen Zenit Sint-Petersburg was Nuytinck van onschatbare waarde door net voor tijd de bal panklaar op het hoofd van Isaac Thelin te leggen. De 3-1 zorgde voor de handreiking aan de rand van de afgrond, want op de valreep plaatste Anderlecht zich voor de achtste finale. Daley Blind heeft eveneens veel speeltijd gekregen in de Europa League, maar of José Mourinho ook een plekje voor hem inruimt in zijn beste elftal, is zeer de vraag. De Portugees gaf al aan de Europa League zeer serieus te nemen. Bij United heeft nog een landgenoot minuten gemaakt, maar dat was nog voor de winterstop. Na de onderbreking zat Timothy Fusu-Mensah niet meer bij de selectie.

Bram Nuytinck:

Wedstrijden: 7

Minuten: 546

Goals: 0

Assists: 1

Daley Blind:

Wedstrijden: 7

Minuten: 604

Goals: 0

Assists: 0

Timothy Fusu-Mensah:

Wedstrijden: 3

Minuten: 94

Goals: 0

Assists: 0

Celta de Vigo-Racing Genk

Het was de grootste verrassing van de achtste finale. De clash tussen AA Gent en Racing Genk. Misschien nog wel verrassender: de makkelijke overwinning van Genk, dat er in de competitie juist een stuk minder rooskleurig voorstaat. De club uit Genk vaart wel bij het trainerschap van Nederlander Albert Stuivenberg, de rechterhand van Louis van Gaal bij Manchester United en in het verleden succesvol bij Oranje Onder 17. Daarnaast zitten Nederlanders Marco Bizot, Sandy Walsh en Jean-Paul Boëtius in de selectie. Van hen heeft alleen de laatste een reële kans op speeltijd. Bizot kampt met een enkelblessure, terwijl van Walsh weinig gebruik wordt gemaakt.

Marco Bizot:

Wedstrijden: 11

Minuten: 1020

Tegendoelpunten: 14

Aantal keer de nul: 5

Sandy Walsh:

Wedstrijden: 7

Minuten: 698

Goals: 0

Assists: 1

Jean-Paul Boëtius:

Wedstrijden: 4

Minuten: 150

Goals: 0

Assists: 2

Lyon-Besiktas

Het was zijn comeback in Europa. Ryan Babel was de grote man in de thuiswedstrijd met Olympiakos in de vorige ronde. Het betekende een nieuwe dimensie aan zijn loopbaan. Groot talent bij Ajax, proeven aan de top bij Liverpool en uiteindelijk belanden in de zandbak van de Verenigde Arabische Emiraten. In Spanje bij Deportivo La Coruna liet hij vervolgens zien het voetballen nog niet te zijn verleerd. Hij dwong een overstap af naar Turkije. In de competitie was hij inmiddels drie keer trefzeker, maar de fans zullen Babel vooral herinneren van zijn avond tegen de Grieken. Ook Oguzhan Özyakup heeft een Nederland paspoort. Hij speelde drie keer in de Europa League. Aras Özbiliz is niet speelgerechtigd. Bij tegenstander Olympique Lyon geldt hetzelfde voor Memphis.

Oguzhan Özyakup

Wedstrijden: 3

Minuten: 122

Goals: 0

Assists: 1

Ryan Babel:

Wedstrijden: 4

Minuten: 360

Goals: 2

Assists: 0