Milan liep bijna één-op-één onder Berlusconi

Het hing al jaren in de lucht en nu is de kogel eindelijk door de kerk: Silvio Berlusconi heeft AC Milan verkocht. De Italiaan werd in 1986 eigenaar van de destijds zwalkende topclub. Anno 2017 - liefst 31 jaar en 29 prijzen later - komt de vervallen grootmacht in handen van Chinezen.

Als zakenman investeerde Berlusconi jarenlang in bouwprojecten en mediabedrijven, om in 1986 het voetbalwereldje te betreden. Het bedrijf van Berlusconi, Fininvest, nam AC Milan over en wendde een dreigend faillissement af. In de eerste zomer werd Roberto Donadoni voor veel geld overgenomen van Atalanta Bergamo en een jaar later kreeg de Oranje-enclave vorm. Marco van Basten en Ruud Gullit werden gekocht van respectievelijk Ajax en PSV. In 1988, nadat Milan het landkampioenschap had gewonnen, voegde Frank Rijkaard zich bij zijn landgenoten.

Oranje gekleurde finales

De Nederlanders - samen met jeugdspelers als Paolo Maldini en Alessandro Costacurta - vormden de basis van het succes in de daaropvolgende jaren. Zowel in 1989 als 1990 werd de Europa Cup 1 gewonnen. In beide finales kwamen alle doelpunten op naam van een Nederlander. Overigens pakte Milaan in beide jaren ook de Intercontinental Cup en UEFA Super Cup. Zoals af te lezen is aan de onderstaande tabel was Berlusconi's Milan het meest succesvol in de jaren negentig.

1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2017 Champions League/Europacup I 1989 1990, 1994 2003, 2007 Italiaanse landstitel

(Serie A) 1988 1992, 1993, 1994, 1996, 1999 2004 2011 Italiaanse beker (Coppa Italia) 2003 Italiaanse Supercup (Supercoppa) 1988 1992, 1993, 1994 2004 2011, 2016 UEFA Super Cup 1989 1990, 1994 2003, 2007 FIFA WK voor clubs (sinds 2000) 2007 Intercontinental Cup (tot 2004) 1989 1990



De jaren van Seedorf

In 2003, een jaar na de komst van Clarence Seedorf, won AC Milan voor de zesde keer in de historie de Champions League. Op Old Trafford was in de finale Juventus de tegenstander. In 120 speelminuten slaagden beide teams er niet in het net te doen bollen, waardoor er een strafschoppenserie aan te pas moest komen. Ondanks dat Seedorf de tweede penalty miste, trok AC Milan aan het langste eind. Paolo Maldini, die ook nog met de Nederlandse-enclave van eind jaren tachtig samenspeelde, werd naderhand door de UEFA aangewezen als Man of the Match. In 2007 won Milan, een jaar na het corruptieschandaal, voor de zevende en vooralsnog laatste keer het kampioenenbal.

Gloriedagen herleven

De laatste jaren is AC Milan in verval geraakt, wat ook duidelijk af te lezen is aan de tabel hierboven. Nu Berlusconi de aandelen heeft verkocht aan Sino-Europe Sports Investment Management Changxing kunnen de Rossoneri aan een comeback denken. Het Chinese consortium, dat naar verluidt zo'n €750 miljoen betaalde voor 99,93% voor de aandelen, heeft namelijk beloofd om in de komende drie jaar €350 miljoen te investeren in Milan. Is het echter genoeg om de gloriedagen te doen herleven? Tegenwoordig zijn er namelijk talloze clubs waar miljoenen in worden gepompt.