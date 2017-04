Voormalig Ajax-twijfelaars imponeren tegen Schalke 04

Het was kenmerkend voor de gehele wedstrijd. Schalke 04-aanvoerder, en in 2014 nog wereldkampioen, Benedikt Höwedes wist niet wat hem overkwam, keer op keer stond er een Ajacied net voor zijn neus. Met de armen wijd uit elkaar leek de verdediger te willen zeggen dat hij het ook niet meer wist. Als een tornado raasde Ajax bijna de gehele negentig minuten over het veld. Keer op keer werden de spelers van Schalke 04 tot fouten gedwongen. Was het niet Klaassen die er bovenop zat, dan was het wel Hakim Ziyech die zijn tegenstander geen seconde rust gunde.

Precies ja, diezelfde Ziyech die voor de uitwedstrijd in de vorige ronde met FC Kopenhagen nog om rust had gevraagd. Tegenover ELF Voetbal over die week: "Ik moest eerlijk tegen mezelf zijn. Ik voelde het overal, in mijn hele lichaam. Ik herstelde minder snel, was gewoon niet honderd procent fit", zei hij de week na de confrontatie met de Denen. Dat de middenvelder voetballend mee zou kunnen twijfelde niemand aan toen hij afgelopen zomer de overstap maakte van FC Twente naar Ajax, maar of hij de dynamiek zou hebben om zich te laten zien in de top was de vraag. Vandaag rekende de Marokkaan definitief af met de kritiek. Met een knappe pass stond Ziyech bijvoorbeeld aan de basis van de 1-0.

Twijfelaars

De bestemming van die pass, Amin Younes, dribbelde richting zijn zeer zwakke opponent Thilo Kehrer. De linksbuiten was niet de stoppen door de jonge Duitser, enkel met een lichte overtreding in het strafschopgebied. De penalty was tekenend voor Ajax, want Klaassen schoot de elfmetertrap onberispelijk en snoeihard binnen. De koek was nog niet op voor met name Younes, want de Duitse Libanees dribbelde zijn tegenstander soms voorbij alsof het een dominosteen was. De figuurlijke last op de schouders werd er vanaf gespeeld. Hoe lang is het geleden dat zowel Younes als Bertrand Traoré werd uitgefloten omdat ze te voorspelbaar waren? Vandaag stonden diezelfde fans op de banken voor het tweetal, want ook de spits uit Burkina Faso was een last voor de verdedigers.

De Afrikaan stond met een subtiel tikje door de benen van Nastasic aan de basis van de 2-0. Hij opende naar Justin Kluivert, die de bal panklaar neerlegde voor de meegekomen Klaassen. Zo waren er nog meer spelers, die in het verleden werden bestempeld als twijfelaar, die geen minuut verzaakten. Neem Daley Sinkgraven. Na een tackle in aanvallende positie raakte de linksback lelijk geblesseerd. Zijn knie bleef hangen in het gras. Desondanks speelde hij de eerste helft uit en kwam hij geen moment in de problemen. Het enige wat Ajax zichzelf kan verwijten is dat het niet uitliep naar een hogere uitslag, want in de tweede helft kregen Younes, Van der Beek (lat) en Traoré meerdere kansen. Door goed keeperswerk van Ralf Fahrmann bleef het bij 2-0. Maar indien Ajax ook zo speelt in Gelsenkirchen hoeft het zich geen enkele zorgen te maken.