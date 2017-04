Meesterdribbelaar Younes torent ver boven Pogba uit

Thilo Kehrer zal de komende nachten nog een paar keer wakker schrikken, badend in het zweet. De twintigjarige back van Schalke 04 werd helemaal dolgedraaid door Amin Younes, die uitblonk in de 2-0 zege van Ajax en door zijn optreden statistisch gezien op eenzame hoogte staat in de Europa League.

Younes was na afloop voor de camera niet helemaal tevreden, want in zijn ogen - en die van ieder ander - had Ajax vaker kunnen en moéten scoren. De 23-jarige buitenspeler kan echter wel blij zijn met zijn eigen spel. De Duitser had het op zijn heupen en stond aan de basis van de 1-0. Younes veroorzaakte halverwege de eerste helft een strafschop, die door Davy Klaassen benut werd.

De statistieken, afkomstig van database Squawka, onderstrepen de topprestatie van Younes. Vijf van zijn vijf schoten waren tussen de palen, Younes creëerde twee kansen, kreeg vijf overtredingen mee, maar bovenal passeerde hij liefst acht (!) keer een Schalke-speler. Tel dit op bij zijn totaal en Younes liep dit Europa League-seizoen bijna tweemaal zoveel opponenten voorbij als de nummer twee: Paul Pogba.

Geslaagde passeeracties Slagingspercentage acties 1. Amin Younes (Ajax) 54 67% 2. Paul Pogba (Manchester Utd) 24 75% 3. Leon Bailey (Bayer Leverkusen) 23 66% 4. Pione Sisto (Celta de Vigo) 22 55% 5. Muniain (Atletic Bilbao) 20 54% 6. Bertrand Traoré (Ajax) 19 53% 7. Marlos (Shakhtar Donetsk) 19 61% 8. Jeremain Lens (Fenerbahce) 19 54% 9. Alex Pozuelo (Racing Genk) 19 63% 10. Fortounis (Olympiakos) 18 64%





Beter in de Europa League

Het verrassende is dat Younes dreigender is in de Europa League dan in de Eredivisie, dat door critici ook wel de 'Mickey Mouse League' genoemd wordt. De voetballer met Libanese roots creëerde dit seizoen in de Europa League gemiddeld meer kansen per wedstrijd (2.37 om 2.02), passeerde gemiddeld meer tegenstanders per wedstrijd (5.33 om 4.00), had gemiddeld een veel betere schotprecisie (79% om 45%) en gaf gemiddeld meer sleutelpasses (2.37 om 1.81).