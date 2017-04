Klaassen draait Europa League-vloek de nek om

Davy Klaassen scoorde achtmaal in zeventien Champions League-optredens. In de Europa League vlogen de ballen er lange tijd een stuk minder makkelijk in. Tót gisterenavond. In het gewonnen heenduel met Schalke 04 was de aanvoerder goed voor de gehele Amsterdamse productie: 2-0.

Klaassen wist voorafgaand aan het thuisduel met Schalke 04 slechts éénmaal te scoren in liefst 23 Europa League-duels. Die ene keer dat Klaassen doel trof, was begin 2014 in het beruchte tweeluik met RB Salzburg. De eerste ontmoeting in de ArenA eindigde destijds in 0-3 voor de Oostenrijkers. In de return zorgde Klaassen vlak voor tijd voor de eretreffer. De 24-jarige zorgde voor 3-1.

In het heenduel met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League maakte Klaassen een einde aan de Europa League-vloek. Halverwege de eerste helft schoot de Oranje-international vanaf elf meter de 1-0 binnen. Na rust bepaalde Klaassen de eindstand op aangeven van Justin Kluivert op 2-0. Daarmee krikte de rechtspoot zijn doelpuntenmoyenne iets op, naar drie goals uit 24 Europa League-duels.

Minder dan in de Eredivisie

Dat Klaassen zo weinig scoort in de Europa League is opmerkelijk, aangezien de Hilversummer in drie van zijn vier Eredivisie-seizoenen tien of meer goals maakte. Deze voetbaljaargang staat de teller zelfs al op twaalf. Klaassen kan in de Europa League overigens sowieso wat mindere statistieken overleggen dan in de nationale competitie. Zie hieronder de cijfers, afkomstig van database Squawka.

An sich zijn de mindere statistieken natuurlijk niet raar, want in de Europa League heeft Klaassen te maken met betere tegenstanders en dus meer weerstand.