Bertrand Traoré: "Alles klopte, behalve de goals"

“ In juni heb ik genoeg tijd om over mijn toekomst na te denken”

De supporters lijken het hem zo langzamerhand te vergeven. Bertrand Traoré speelt al weken de pannen van het dak, sinds hij bij afwezigheid van Kasper Dolberg de rol van centrumspits vervult. Ook tegen Schalke was de Chelsea-huurling bij vlagen ongrijpbaar. Genoeg reden dus voor een onderonsje met de Afrikaanse balvirtuoos.

Zo explosief als hij eerder op de avond aan de bal was, zo bedeesd praat hij in de krochten van de Amsterdam ArenA. Als we hem naar zijn optreden vragen, begint hij zich eerst te excuseren. "Yeah, I did my job, but I didn't score. Sorry for that."

Sprankelend

Goed, Traoré liet minstens twee dotten van kansen onbenut, maar met zijn rushes speelde hij de Duitse defensie horendol en gaf hij zijn ploeggenoten de tijd om te herstellen. Traoré: "Ik zat lekker in de wedstrijd. We vonden elkaar ook makkelijk voorin, Amin, Davy, Justin en ik. Alleen in de openingsfase kwam ik niet in het stuk voor. Het was even zoeken, zonder Lasse. Maar na het eerste kwartier begon het te draaien. Donny verving Lasse overigens geweldig. Die deed alles goed."

Het was sinds de blessure van Dolberg alweer de vijfde keer dat de Burkinees als centrumspits opereerde. En het moet gezegd: het komt het spel van de Amsterdammers ten goede. Het aanvalsspel is sprankelend en onvoorspelbaar tegelijk. Traoré: "Het was misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen, het was pure joy."

Roteren

Traoré heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het beste gedijt als centrumspits. "Het is dichter bij de goal hè", legt hij uit met zachte stem. "Ik kan dan twee kanten op om mijn acties te maken. Met mijn gezicht naar het doel. Dan ben ik op mijn best."

Wij stellen dat trainer Bosz toch gek zou zijn als hij Traoré dadelijk in de return in Gelsenkirchen weer naar de flank zou verbannen. Zeker in de wetenschap dat Schalke moet komen en er achterin ruimtes zullen ontstaan. Traoré ontwijkt de vraag zoals hij de tackles van Höwedes eerder op de avond ontweek: "Iedereen is op dit moment in vorm, you know. We hebben zoveel opties, zeker nu Kasper weer fit is."

"Nee, ik zal ik niet teleurgesteld zijn als ik weer vanaf de flank moet spelen. Dat meen ik oprecht. Als de trainer dat het beste vindt, dan moeten we ons werk doen. Daar ga ik niet moeilijk over doen. Kasper is belangrijk voor ons en de vleugelspelers zijn in vorm. Op dit moment hebben we gewoon iedereen nodig, met zoveel belangrijke wedstrijden voor de boeg. Een beetje roteren kan ook geen kwaad."





The Clash

Nadat hij ten overvloede aangeeft dat hij er toch minstens twee had moeten maken ("Dat zal ik straks door de telefoon ook wel van mijn moeder te horen krijgen…"), vindt Traoré dat er goed werk is afgeleverd. "Er heerste een gevoel van: wat er ook gebeurt, we houden de nul. Zoals we hebben verdedigd, de strijd en passie zoals we in de slotfase de kopduels aangingen, geweldig. Daar moeten we trots op zijn. Eerder in het seizoen kregen we in de slotfase nog weleens een onnodig doelpunt tegen. Dat overkomt ons niet meer."

Hoe je het ook wendt of keert, in Europees verband staat de uitslag als een huis. De Ajacieden vierden de 2-0 zege op het veld en in de kleedkamer alsof de finale al was bereikt. "We moeten erin blijven geloven", stelt de aanvaller. En waarom niet? Twee goals voor, nul tegen. Ik zeg je: als we deze ronde doorkomen, als we de halve finale weten te bereiken, dan is alles mogelijk. Dan kunnen we de cup winnen."

Nu we er toch zijn, informeren we bij Traoré nog even over zijn toekomst. Wat zijn de plannen van de huurling? Vrij naar de Britse band The Clash: Should I stay or should I go? Traoré: "Of ik er nog een jaar aan moet vastplakken? Wie weet, ik ben pas 21. Maar zoals ik al eerder heb gezegd: we zitten middenin een cruciale fase, het is nog veel te vroeg om over volgend seizoen na te denken. Op dit moment denk ik aan slechts twee dingen: het kampioenschap en een Europa League-finale. I have to stay focused. In juni heb ik genoeg tijd om over mijn toekomst na te denken."