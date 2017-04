Zet AC Milan de toon voor de komende jaren tegen Internazionale?

De voetbalhoofdstad van Italië is Milaan al enige tijd niet meer. Toch is ook deze editie van derby della Madonnina zeer bijzonder: AC Milan kan, in de eerste wedstrijd van het nieuwe tijdperk, bij een overwinning voor het eerst sinds 2013 weer eens boven haar aartsrivaal eindigen.

De strijd op de ranglijst zal zorgen voor extra olie op het vuur in de toch al zo heetgebakerde Milanese derby. Want sinds de ontmoeting in de Champions League van 2005, het duel werd na 73 minuten gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid, en het omkoopschandaal een jaar later is de sfeer op het veld er op z'n zachtst gezegd niet beter op geworden.

Afnemende belangen

En dat terwijl de belangen van het duel steeds minder groot worden. De rol van AC Milan en Internazionale in de absolute top van Europa is al een paar jaar uitgespeeld. De clubs misten beiden financieel de boot ten opzichte van Engeland, Spanje en Duitsland. Als AC Milan - Inter niet toevallig een derby was geweest, dan had het duel in de grijze middenmoot de laatste jaren niet meer aandacht gehad dan pak hem beet Sampdoria - Fiorentina.

Maar grote belangen of niet: de een van de mooiste derby's ter wereld leeft. Buiten het veld is de Milanderby nog altijd een feestje. Curva Nord (de fanatieke supportersgroepvan van Inter) en de Curva Sud (de fanatieke supportersgroep van AC Milan) hebben de sfeeracties, geheel in Italiaanse tradities, de laatste jaren tot kunstverheven.





Op het veld is Il Derby della Madonnina, refererend aan de beeltenis van de heilige maagd Maria op de Dom van Milaan, geen godenstrijd meer. Liepen vroeger de Italiaanse zonnekoningen Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Mauro Tassotti en Franco Baresi op het veld, juichen de AC Milan-fans hedendaags voor middelmaat uit het buitenland: Suso, Gerard Deulofeu of Cristián Zapata. Met de komst van een aantal Chinese investeerders zal het aantal buitenlanders waarschijnlijk onevenredig toenemen. De enige manier waarop de fans vrede zullen hebben met die ontwikkeling is in ruil voor succes.

Succes is ook waar Internazionale zo hard naar op zoek is. De laatste prijs dateert alweer uit 2011. Na het grote succes onder José Mourinho versleet de club bijna meer trainers dan dat Leonardo da Vinci pareltjes schilderde. De ene nieuwe filosofie volgde de andere op en bij slechte resultaten kwam er weer een nieuw beleid. Frank de Boer bleek niet de geschikte man om de gewenste verjonging door te voeren. Maar ook Stefano Pioli gaat Inter niet terugbrengen aan de Europese top.

De toon zetten

Bij een overwinning zaterdagmiddag kan AC Milan weleens het begin van een nieuw tijdperk inluiden. De Rossoneri zal dan eindelijk weer eens boven haar stadgenoot eindigen op de ranglijst. Met de keuze voor de Chinese investeerders is bovendien een nieuwe duidelijke weg ingeslagen. De weg van het grote geld. De weg van het grote investeren. Internazionale blijft voorlopig nog tussen wal en schip. Tussen verjongen of investeren.

Blauw tegen rood. De elite tegen de arbeiders. De strijd om een plek in de subtop. Wordt het feest in San Siro of in Stadio Giuseppe Meazza? Zaterdagmiddag, 12.30 uur. Voor de liefhebber: het duel wordt live (en gratis!) uitgezonden op Eurosport 1.