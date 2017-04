Feyenoord-uit gaat soms wél goed voor FC Utrecht

Eerst de feiten. Feyenoord trof FC Utrecht tot nu toe 125 keer. Meer dan de helft van die ontmoetingen werd een prooi voor de huidige koploper van de Eredivisie: 73 duels. Dertig keer speelden beide ploegen gelijk tegen elkaar, 22 keer won FC Utrecht. De doelcijfers zijn met 253-138 ook in het voordeel van de Rotterdammers.

Aantal duels: Zege Feyenoord: Gelijk: Zege FC Utrecht: Goals Feyenoord: Goals FC Utrecht: 125 73 30 22 253 138

FC Utrecht won in de laatste tien seizoenen (deze jaargang meegeteld) slechts twee keer van Feyenoord. Dat was ook in eigen huis. De laatste zege van de Domstedeligen op bezoek in De Kuip dateert van 24 augustus 2014. Het werd toen 1-2.



Kijkend naar alleen thuiswedstrijden voor Feyenoord, is de balans tussen beide teams nog veel slechter voor FC Utrecht.





Aantal duels: Zege Feyenoord: Gelijk: Zege FC Utrecht: Goals Feyenoord: Goals FC Utrecht: 62 44 13 5 153 62

Beelden van de wedstrijd in 2014:







Feyenoord, de nummer negen in de stand, is bezig aan een verloren seizoen. Nummer vijf FC Utrecht doet het veel beter. Toch komen de Rotterdammers in de 34ste minuut op voorsprong. Mitchell te Vrede scoort. Op slag van rust zet Nacer Barazite de gelijkmaker op het bord. Zeventien minuten voor tijd maakt Rodney Antwi het winnende doelpunt.

19/09/2004: 0-3

Feyenoord staat derde en treft de nummer vier FC Utrecht. Beide ploegen zouden elkaar niet veel moeten ontlopen, maar de Domstedelingen zijn die dag bijzonder scherp. Bij rust staat het door een goal van Alje Schut slechts 0-1, in de laatste drie minuten maakt FC Utrecht nog twee goals. Hans Somers en Joost Broerse scoren.

09/04/2000: 1-2

Nummer zeven Feyenoord treft nummer elf FC Utrecht. Op papier zou de thuisploeg moeten kunnen winnen, maar dat gebeurt dus niet. Alfons Groenendijk maakt in de 22ste minuut de 0-1, Julio Cruz zet na iets minder dan een uur spelen de gelijkmaker op het bord, Dirk Kuyt kroont zich een minuut voor tijd tot matchwinner.

De vijf zeges van FC Utrecht op Feyenoord in Rotterdam: