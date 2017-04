Stefan Pettersson: "Ajax laat geen punten meer liggen"

“ Als Feyenoord nu punten laat liggen, is het gebeurd”

"Helaas heb ik de wedstrijd tegen Schalke niet kunnen bekijken. Het duel werd hier niet uitgezonden op een zender die ik kon ontvangen", vertelt de sinds vorige maand 54-jarige Zweed tegenover ELF Voetbal. Pettersson woont in de hoofdstad Stockholm. "2-0 is een goede uitslag. Ik begreep ook dat ze goed hebben gevoetbald. Leuk om te horen. Dat moet enorm veel vertrouwen geven voor de rest van het seizoen. Hopelijk met het kampioenschap als resultaat."





De druk ligt volgens Pettersson, die tussen 1988 en 1994 liefst 77 doelpunten voor Ajax maakte, bij Feyenoord. "Ik heb De Klassieker twee weken geleden bekeken. Dat was duidelijk, Ajax won volkomen terecht. Ze hebben zichzelf weer teruggeknokt in de kampioensrace. Natuurlijk, Feyenoord zal de strijd niet zomaar opgeven, zie de 8-0 tegen Go Ahead Eagles daarna. Maar als ze nu punten laten liggen, is het gebeurd, zegt mijn gevoel. Ajax zie ik in ieder geval geen punten meer verspelen. De wedstrijden in de Europa League geven de spelers alleen maar meer vertrouwen. Mentaal zit de ploeg in een hele goede periode. Dat is gemakkelijker voetballen."



sc Heerenveen

"In het verleden heeft Ajax vaker in de laatste rondes toegeslagen en is kampioen geworden. Zoals onder Frank de Boer. In het achterhoofd zal dat zeker meespelen bij de spelers van Ajax en misschien ook wel Feyenoord." Zondag wacht om 16.45 uur de eerste van de vier resterende Eredivisieopgaven met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. "Een goede ploeg en ze zullen zonder angst in Amsterdam voetballen. Ajax zal honderd procent scherp moeten zijn. Maar ik schaal Ajax toch hoger in."



Kasper Dolberg

Kasper Dolberg is weer fit. Of trainer Peter Bosz echter opnieuw kiest voor Bertrand Traoré voor de positie centraal voorin, vindt Pettersson lastig in te schatten. "Het is een luxe probleem. Maar de kracht van een kampioen is ook dat je de hele selectie goed kunt gebruiken. Natuurlijk buiten het gegeven dat er een goede ploeg met goede spelers staat."





Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen aangegrepen voor een reünie van oud-spelers van de club. "Ik weet het", vervolgt Pettersson, die met Ajax twee keer kampioen werd, één keer de KNVB beker en in 1992 de UEFA Cup won. "Maar ik ben er niet bij. Hier in Zweden heb ik mijn werkzaamheden. Afgelopen maand ben ik twee keer bij Ajax geweest. Misschien dat ik in één van de laatste twee wedstrijden nog kom als het zo spannend blijft", aldus de 31-voudig Zweeds international. "Ik heb de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen bezocht en nog een keer het jeugdcomplex. Daar had ik een afspraak met Patrick Ladru (hoofd jeugdscouting, red.). We spraken over diverse zaken, zoals hoe ze in de toekomst willen werken. Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven."



Zaakwaarnemer

Als zaakwaarnemer van het bureau Alterno begeleidt Pettersson op dit moment zo'n twintig voetballers. "Niemand speelt in de Eredivisie. Een Zweedse centrale verdediger zit nu bij Grasshoppers (Emil Bergström, red.). Ook de rechtsback van IFK Göteborg (Emil Salomonsson, red.) begeleid ik. Hij zat de laatste keer in de voorselectie van de nationale ploeg. De laatste speler in de Nederlandse competitie was Johan Martensson, die tot 2014 bij FC Utrecht speelde."





Samuel Armenteros

Samuel Armenteros, spits van Heracles Almelo, opperde laatst tegenover ELF Voetbal het gegeven dat hij na Marcus Berg de meest scorende Zweed in Europa is. Een oproep voor de nationale ploeg volgde echter nog niet. "Ik weet zeker dat de bondcoach (Janne Andersson, red.) hem heeft bekeken. Hij is daar heel serieus mee en houdt de Nederlandse competitie nauwlettend in de gaten." Is hij niet goed genoeg? "Dat weet ik niet."



Zweden strijdt met Nederland in de WK-kwalificatie achter Frankrijk nu voor de tweede plaats. "Nederland zou zich eigenlijk op eigen kracht moeten plaatsen, maar dat is voetbal. In Zweden heerst nu een heel positief gevoel over de nationale ploeg. We hebben een goede selectie. Dat is geen toeval. Het gaat al jarenlang goed met de jeugd. Twee jaar geleden werden we Europees Kampioen met Onder 21. Al die jongens zitten in de nationale ploeg nu. Het liefst zou ik zien dat Nederland en Zweden het allebei halen, maar dat gaat niet. Als ik moet kiezen, hoop ik natuurlijk dat Zweden het redt."