Huntelaar meest succesvolle voorganger Sinkgraven

Ajax neemt het zondag op tegen sc Heerenveen. Bij de Amsterdammers speelt Daley Sinkgraven, die in het verleden uitkwam voor de Friezen. Veel meer voetballers droegen in het verleden de kleuren van beide clubs. Niet iedereen was even succesvol.

Precies dertig keer maakte een voetballer de overstap van Ajax naar sc Heerenveen of andersom. In lang niet alle gevallen betrof dat een overgang van het eerste elftal naar het vlaggenschip van de andere ploeg.



Soms werd een voetballer overgeheveld vanuit het tweede team naar het eerste, andersom, of verruilde hij een jeugdteam voor een andere jeugdploeg. Doelman Sven Taberima bijvoorbeeld verliet Ajax in het seizoen 2004/05 om aan te sluiten bij de hoofdmacht van sc Heerenveen. En in de zomer van 2005 ging Rawley Rozendaal van de Onder 17 van Ajax naar de Onder 19 naar de Friezen.



Het kwam ook voor dat voetballers verhuurd werden. Dat was vijf keer het geval.

Seizoen: Naam: Club: Verhuurd aan: Teruggekeerd: 2003/04 Richard Knopper Ajax sc Heerenveen Ja, maar direct transfervrij naar Vitesse 2004/05 Victor Sikora Ajax sc Heerenveen Ja, maar direct verhuurd aan NAC Breda 2013/14 Mitchell Dijks Ajax sc Heerenveen Ja, maar direct transfervrij naar Willem II 2013/14 Joeri de Kamps Jong Ajax sc Heerenveen Ja, maar direct transfervrij naar NAC Breda 2014/15 Lerin Duarte Ajax sc Heerenveen Ja. Na een half jaar verhuurd aan NAC Breda



Dertien voetballers maakten definitief de overstap van Ajax naar sc Heerenveen of andersom. Niet iedereen was even succesvol. Miralem Sulejmani bijvoorbeeld ging voor 16.25 miljoen euro naar Amsterdam. Hij werd de duurste aankoop van Ajax allertijden, maar was wisselend succesvol. Klaas-Jan Huntelaar maakte bij Ajax furore, Youssef Hersi speelde bij sc Heerenveen slechts negen wedstrijden.

Seizoen: Naam: Club: Naar: Succesvol bij nieuwe club: 2014/15 Daley Sinkgraven sc Heerenveen Ajax + 2008/09 Hans Vonk Ajax sc Heerenveen +- 2008/09 Miralem Sulejmani sc Heerenveen Ajax +- 2005/06 Klaas-Jan Huntelaar sc Heerenveen Ajax + 2004/05 Youssef Hersi Ajax sc Heerenveen - 2004/05 Hans Vonk sc Heerenveen Ajax - 1997/98 Tom Sier sc Heerenveen Ajax +- 1997/98 Ole Tobiasen sc Heerenveen Ajax +- 1990/91 Danny Hesp Ajax sc Heerenveen + 1990/91 Sjaak Storm Ajax sc Heerenveen +- 1976/77 Kick Seegers Ajax sc Heerenveen +- 1974/75 Dirk Visser Ajax sc Heerenveen +- 1970/71 John van Wensveen Ajax sc Heerenveen +



Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax:

136 wedstrijden, 105 doelpunten, 24 assists

Miralem Sulejmani bij Ajax:

158 wedstrijden, 38 doelpunten, 30 assists



Daley Sinkgraven bij Ajax:

70 wedstrijden, 1 goal, 11 assists

Positie: Wedstrijden: Goals: Assists: Linkervleugelverdediger 26 - 3 Aanvallend middenveld 15 - 1 Linksbuiten 13 1 3 Centraal middenveld 11 - 3 Linker middenveld 4 - 1 Rechtsbuiten 2 - -

Daley Sinkgraven is zondag dus de meest recente speler die beide clubs diende, maar de meest bekende - en meest succesvolle - is met afstand Klaas-Jan Huntelaar. Hier zijn mooiste goals voor Ajax.