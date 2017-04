Wat werkt beter: Kuyt tegen Utrecht, of tegen Feyenoord?

Feyenoord speelt zondag tegen FC Utrecht en voor Dirk Kuyt is dat een bijzondere wedstrijd. De routinier begon zijn loopbaan in de Eredivisie in de Domstad. Hoe deed hij het eigenlijk in duels tussen zijn beide liefdes?

De oud-international kwam tussen 1998 en 2003 uit voor FC Utrecht. Hij speelde in de seizoenen 2003/04, 2004/05 en 2005/06 bij Feyenoord. Daarna maakte de aanvaller de overstap naar Liverpool. Hij speelde in totaal achttien keer de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht. Acht van die ontmoetingen vonden plaats met Feyenoord als thuisspelende team, tien van die ontmoetingen hadden FC Utrecht als gastheer.



Kuyt stapte in totaal zes keer als winnaar van het veld. Dat was twee keer als voetballer van FC Utrecht en viermaal als voetballer van Feyenoord. Met FC Utrecht pakte hij in twaalf wedstrijden negen punten. Dat is een gemiddelde van 0.75 punt per wedstrijd. Met Feyenoord pakte hij in zes duels 12 punten. Dat is een gemiddelde van 2 punten per wedstrijd.

Doelpunten en assists



Kuyt staat te boek als een speler die makkelijk kan scoren, maar vooral als een harde werker. Hij maakte namens FC Utrecht tegen Feyenoord twee doelpunten en gaf twee assists. Dat komt neer op een gemiddelde van 369 minuten per goal. Bij Feyenoord deed hij dat beter. De aanvaller speelde 540 minuten mee tegen de Domstedelingen en maakte drie doelpunten. Dat komt neer op een gemiddelde van 180 minuten per doelpunt. De conclusie is dat Kuyt dus trefzekerder is voor Feyenoord tegen FC Utrecht dan andersom. Maar aangezien een wedstrijd maar negentig minuten duurt, is het de vraag of hij zondag, in de meest recente editie tussen beide ploegen, wel het net vindt.



Kuyt met FC Utrecht tegen Feyenoord:

12 wedstrijden, 2 winst, 3 gelijk, 7 verlies, doelsaldo 21-28

Seizoen: Wedstrijd: Minuten: Doelpunt: Assist: 1998/99 FC Utrecht-Feyenoord 2-3 12 x x 1998/99 FC Utrecht-Feyenoord 1-2 82 x x 1998/99 Feyenoord-FC Utrecht 4-2 33 x x 1999/00 FC Utrecht-Feyenoord 3-4 13 x x 1999/00 Feyenoord-FC Utrecht 1-2 39 1 x 2000/01 FC Utrecht-Feyenoord 1-1 19 x x 2000/01 Feyenoord-FC Utrecht 2-2 90 x x 2001/02 Feyenoord-FC Utrecht 4-0 90 x x 2001/02 FC Utrecht-Feyenoord 2-2 90 x 1 2002/03 Feyenoord-FC Utrecht 2-1 90 x x 2002/03 FC Utrecht-Feyenoord 1-2 90 x 1 2002/03 FC Utrecht-Feyenoord 4-1 90 1 x Totaal: Gemiddeld: 369 minuten per goal 738 2 2

Kuyt met Feyenoord tegen FC Utrecht:

6 wedstrijden, 4 winst, 2 nederlagen, Doelsaldo 11-8