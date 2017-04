Van Hoogdalem: "Schalke groef zijn eigen graf"

Ajax walste donderdagavond over Schalke 04 heen en staat met één been in de halve finale van de Europa League. Marco van Hoogdalem was aanwezig in de ArenA en zag het met lede ogen aan. De oud-verdediger, die tussen 1997 en 2006 onder contract stond bij Die Königsblauen, blikte met ELF Voetbal terug op de wedstrijd.

Ben je geschrokken van je voormalig werkgever?

"Ja, en dan vooral van hoe de nederlaag tot stand is gekomen. Als Schalke zijnde kun je je in ieder geval weren, ervoor vechten, maar dat zag je helemaal niet terug. Dat baart me wel zorgen, ja."

En dat terwijl iedereen na de 4-1 zege op VfL Wolfsburg nog vol lof was.

"Het onderstreept een beetje het probleem: Schalke is gewoon erg wisselvallig. De ene keer is het alles, de andere keer helemaal niets. Het lijkt me duidelijk wat het gisteren was. Waar dat aan ligt? Aan hoe je aan de wedstrijd begint, denk ik. En er waren te veel spelers die hun niveau gewoon niet haalden. Als je naar de voorhoede kijkt, de jongens op rechts en links, die hebben voor rust geen bal goed geraakt. Dan is het moeilijk om in de wedstrijd te komen. Op het middenveld kwamen ze ook telkens een stap te laat."

Het middenveld van Schalke was erg offensief ingesteld, met Max Meyer, Nabil Bentaleb en Leon Goretzka. Tegen Wolfsburg werkte die combinatie wel.

"Maar tegen Ajax graaf je dan een beetje je eigen graf. Die jongens van Ajax kunnen combineren, goed tussen de linies spelen en dan heb je ook nog de leepheid van een speler als Davy Klaassen. Het enthousiasme spat er gewoon vanaf bij Ajax, het is een goede mix en er staat een echt elftal. Je ziet de hand van trainer Peter Bosz daarin terug. Hij heeft in het begin wel punten laten liggen, maar heeft het geduld bewaard en is blijven sleutelen aan een formule. Ze kunnen bij Ajax alleen niet tevreden zijn over het aantal goals, want dat hadden er natuurlijk meer moeten zijn."

Zijn er al twijfels over trainer Markus Weinzierl van Schalke 04?

"Intern denk ik niet, maar de fans worden er wel onrustig van. In de Bundesliga gaat het niet geweldig, in de beker liggen ze eruit en de Europa League is ver weg. Dus de fans roeren zich nu langzaamaan. En gelijk hebben ze, want ze willen succes. Het ziet er voor dit seizoen echter somber uit."

Doet zo'n verliespartij nog pijn aan je blauw-witte hart?

"Ja, zeker. Vooral door de manier waarop ze verliezen. Als je weet hoe wij altijd gespeeld hebben. Altijd met het hart en eerst knokken, om daarna pas het goede voetbal op de mat te leggen. Dat zie je tegenwoordig wat minder. Waar dat aan ligt, weet ik niet. Wij hadden toen gewoon een goede mix van ervaring, werkers en raspaarden. Wij waren één team en nu zie ik niet echt dat het een samenhangend elftal is."

Eén van de spelers waar je als voetballiefhebber iets van verwacht, is Max Meyer. Hij was echter redelijk onzichtbaar.

"Het hangt allemaal met elkaar samen. In een goed lopend elftal denk ik dat Meyer hartstikke waardevol kan zijn. Tegen Ajax moest hij werken en had hij met Donny van de Beek ook nog een breker tegenover zich. Dan heeft Max het gewoon moeilijk en sneeuwt hij onder. Dat maakt veel uit voor het verloop van zo'n wedstrijd. Als Meyer namelijk wél boven blijft, dan is het iemand die een wedstrijd naar zich toe kan trekken. Dat zie je echter te weinig bij hem. Hij laat zijn koppie ook wel snel hangen, vind ik."

Kan Schalke het in de return nog rechttrekken?

"Nou, het wordt wel erg moeilijk. Ajax scoort ook buitenshuis meestal wel een doelpuntje en dan moet Schalke er dus vier maken. Het is niet onmogelijk, maar ik denk dat de kans op doorgaan nu zo'n twintig à dertig procent is. En dat is nog vrij optimistisch. Puur en alleen omdat ze thuis spelen en misschien zijn Eric Maxim Choupo-Moting en Sead Kolasinac er weer bij. Choupo-Moting brengt toch wel iets meer dan flankspelers Daniel Caligiuri of Alessandro Schöpf. Die leden voor mijn gevoel zo'n 99,9% balverlies."