ELF jaar geleden: AZ geeft Martin van Geel stadionverbod

De opmars die AZ begin deze eeuw doormaakte, was deels te danken aan het uitstekende aan- en verkoopbeleid van Martin van Geel. Ook de samenwerking met trainer Co Adriaanse draaide, net als eerder bij Willem II, als een tierelier. AZ sloot aan bij de top van de Eredivisie en haalde de halve finale van de UEFA Cup. De bomen reikten tot de hemel en als het aan voorzitter Dirk Scheringa lag, was dat nog jaren zo doorgegaan.



“Ik ben zwaar teleurgesteld”, was dan ook de reactie van Scheringa in de Telegraaf toen Van Geel in 2005 ineens vertrok. “Allereerst in Martin van Geel. Nog maar onlangs hebben we allemaal bij elkaar gezeten en elkaar beloofd nog jaren samen door te gaan. En dan gebeurt er dit. Ik ga zo snel mogelijk het contract doornemen om te kijken wat daar precies voor ontbindingsclausule in staat.”



Rigoureuze maatregel

Terwijl Scheringa speurde naar de ontbindingsclausule, begon Van Geel aan zijn nieuwe job in Amsterdam. Daar zorgde de Brabander opnieuw voor irritatie in Alkmaar. Volgens Scheringa maakte hij namelijk gebruik van bij AZ opgedane kennis. Reden genoeg voor de bankier om een wel heel rigoureuze maatregel te nemen: een stadionverbod. Liefst vijf jaar lang was Van Geel niet welkom in het stadion van AZ.



Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als opgediend. Scheringa ontving een stortvloed aan kritiek, onder andere van KNVB-directeur Henk Kesler. De bondsvoorzitter weigerde het stadionverbod te accepteren. Twee dagen na het opleggen van de straf trok Scheringa de straf weer in. De voorzitter zou drie jaar later met AZ het landskampioenschap vieren, waarna donkere wolken zich boven zijn hoofd samenpakten. Na de val van de DSB bank trok hij zich eind 2009 terug uit de voetballerij.