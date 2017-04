Kans op titel voor Ajax kleiner door Europees succes

Ajax doet nog altijd mee in zowel de titelrace als de strijd om de Europa League. Na een schitterend resultaat tegen Schalke 04 afgelopen donderdag, moeten de Amsterdammers er zondag alweer staan tegen sc Heerenveen. Hoe nadelig is het drukke programma voor de ploeg van Peter Bosz?

Dertien keer stonden de Amsterdammers dit seizoen op het veld met een Europees duel nog in de benen. Daarvan wist de ploeg er acht te winnen, iets meer dan zestig procent. Ter vergelijking: in totaal won de ploeg 73 procent van alle Eredivisiewedstrijden.

De ploeg van Peter Bosz liet dit seizoen in acht wedstrijden punten liggen. Zes keer werd het gelijk en twee keer verloren de Amsterdammers. Drie van de zes gelijke spelen vonden plaats in het weekend na een Europese ontmoeting. Ook voor beide nederlagen hadden de spelers minder dan een week rust.

Europees duel Uitslag Weekend Uitslag PAOK (uit) Winst (1-2) Sparta Rotterdam (uit) Winst (1-3) FK Rostov (thuis) Gelijk (1-1) Willem II (thuis) Verlies (1-2) FK Rostov (uit) Verlies (4-1) Go Ahead Eagles (uit) Winst (0-3) Panathinaikos (uit) Winst (1-2) Heracles (uit) Winst (0-2) Standard Luik (thuis) Winst (1-0) FC Utrecht (thuis) Winst (3-2) Celta Vigo (uit) Gelijk (2-2) Feyenoord (uit) Gelijk (1-1) Celta Vigo (thuis) Winst (3-2) AZ (uit) Gelijk (2-2) Panathinaikos (thuis) Winst (2-0) sc Heerenveen (uit) Winst (0-1) Standard Luik (uit) Gelijk (1-1) FC Twente (uit) Verlies (1-0) Legia Warschau (uit) Gelijk (0-0) Vitesse (uit) Winst (0-1) Legio Warschau (thuis) Winst (1-0) Heracles Almelo (thuis) Winst (4-1) FC Kopenhagen (uit) Verlies (2-1) FC Twente (thuis) Winst (3-0) FC Kopenhagen (thuis) Winst (2-0) Excelsior (uit) Gelijk (1-1)





Uitwedstrijden

Dat de wedstrijd tegen sc Heerenveen in de Arena plaatsvindt is een positief gegeven voor Ajax. Elke thuiswedstrijd die de ploeg na een Europees duel speelde werd winnend afgesloten, op één wedstrijd na. In de beginfase van de competitie was Willem II in de Arena met 1-2 te sterk. Uit lijken de Amsterdammers een stuk minder onverslaanbaar: in de negen uitduels die de ploeg na een midweekse wedstrijd speelde liet Ajax vier keer punten liggen.

Vorm

Op basis van de resultaten in 2017 hoeven de Ajax-supporters zich weinig zorgen te maken. Het gelijkspel tegen Excelsior van vorige maand was de enige keer dit jaar dat hun club na een Europees duel punten verloor. De overige drie wedstrijden werden gewonnen. Sterker nog, de ploeg wist dit hele kalenderjaar slechts twee keer niet te winnen: Excelsior-uit (1-1) en FC Groningen-uit (1-1).

Conclusie

De kans dat Ajax in eigen huis punten laat liggen tegen sc Heerenveen lijkt klein. Wel heeft de ploeg met het Europese programma een flink nadeel ten opzichte van concurrenten Feyenoord en PSV. Volgende week gaan de Amsterdammers in Eindhoven op bezoek bij de nummer drie van de Eredivisie, drie dagen na de lastige uitwedstrijd tegen Schalke 04. Mocht Ajax de halve finale van de Europa League halen, dan speelt de ploeg ook de laatste twee Eredivisieduels een paar dagen na deze ontmoetingen. Het zou nog belangrijke punten kunnen kosten.