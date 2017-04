Hoe VVV-Venlo in Waalwijk promotie afdwong

“Zo, dat zijn we niet gewend”, reageert een RKC-supporter verrast bij het binnenlopen van het stadion. “Sinds wanneer is de perstribune vol?” We kunnen de fan geen ongelijk geven, want de perstribune is inderdaad voor het eerst sinds de ijstijd – toen Ajax, Feyenoord en PSV hier nog wel eens langskwamen – niet meer vol geweest. De eerlijk gebiedt te zeggen dat de meesten vrijdagavond ook niet voor de geel-blauwe furie uit Waalwijk zijn gekomen. Ze komen voor de uitploeg. VVV kan promoveren.



Een volle perstribune is niet het enige opzienbarende op deze avond. Zelfs de fanatiekste RKC-supporter zal goed in zijn geheugen moeten graven om voor het laatst een vol uitvak in het Mandemakers Stadion te herinneren. Mandfield Road, hoe RKC haar stadion graag noemt in programmaboekjes en social mediaberichten, heeft 670 bezoekende plaatsen en allemaal zijn ze vanavond bekleed. VVV-Venlo heeft dit seizoen de Jupiler League gedicteerd en krijgt in Waalwijk de kans dit te bekronen. Dit is geen normale eerstedivisiewedstrijd. Dit is een slot. Een eindspel.



Onstopbare stoommachine



Dat RKC vanavond niet meer dan figurant is op het potentieel grootste Limburgse feestje sinds carnaval, wordt ook in de wedstrijd gauw duidelijk. VVV toont zich in de eerste helft op alle facetten beter dan RKC en krijgt via topscorer Ralf Seuntjes, een kopbal van Nils Röseler en twee schoten van Joey Sleegers enorme kansen op de 0-1. Vooral een hakbal van Seuntjes brengt menig toeschouwer in vervoering. De Seun stuit echter op Tamati Williams, Nieuw-Zeelands international vermomd als keeper van RKC.



RKC kan de Venlose stoommachine niet houden en moet lijdzaam toezien hoe in de 36ste minuut het onoverkoombare gebeurd. Vito van Crooy wordt in het strafschopgebied onderuitgehaald en verdient een penalty voor VVV. Seuntjes blijft oog in oog met Williams ijskoud en zet VVV op voorsprong. Zwaaiende handen, wapperende vlaggen en gelige fakkels vliegen in het uitvak de lucht in. De Eredivisie is binnen handbereik.



Waalwijk wil strafschoppen



Vlak voor rust krijgt RKC echter ook zijn moment op een doelpunt. Fred Benson lijkt oog in oog met Delano van Crooy – de broer van – te komen, maar wordt op het moment van schieten naar de grond gelanceerd. Scheidsrechter Jochem Kamphuis fluit. Buitenspel. Vrije trap VVV. “Kamphuis weet de uitslag al”, klinkt het vanuit de halflege tribunes uit vak EE, het naar eigen zeggen sfeervak van de Waalwijkers.



Mocht dat het geval zijn, is de leidsman RKC niet heel slechtgezind. In de tweede helft komt RKC wat meer in de wedstrijd en lijkt Kenny Anderson vanaf een meter of tien een poging tot de gelijkmaker te kunnen doen. VVV-back Jerold Promes voorkomt dat, maar neemt Anderson mee in zijn sliding. Kamphuis wijst nu wel naar de stip, vanwaar Johan Voskamp de gelijkmaker produceert. Een koud kunstje voor de ervaren spits, want een goal maken in de Jupiler League deed hij al 105 keer eerder in zijn leven.



De gelijkmaker zou later helemaal niet zo verrassend blijken als dat hij op dat moment was. RKC is heel anders de kleedkamer uitgekomen dan hoe het erin ging en bijt zich vast in het spel van de Limburgers. Persoonlijke duels worden gewonnen en daardoor wordt de aanvalslust van VVV een halt toegeroepen. Voskamp krijgt in de 71ste minuut zelfs een enorme kans op de voorsprong. Een uitgeblust ogend VVV wankelt.



Tot overmaat van ramp verliest VVV voor de grote kans van Voskamp een van zijn aanvallers. Williams komt wat lomp uit zijn RKC-doel en vindt in zijn zoektocht het lichaam van Torino Hunte. Het gevolg is dat het spel even stil ligt en de buitenspeler gewisseld wordt voor Arsenal-huurling Gideon Zelalem. Onder luid geklap van beide fans verlaat Hunte het veld. Zijn vervanger kan het verschil echter ook niet maken.



Toch promotie



Een gelijkspel dreigt, maar dan krijgt VVV vlak voor het beginnen van de blessuretijd een vrije trap op zo’n twintig meter van het doel. Clint Leemans gaat er achter staan. Hij neemt een aanloop, trapt tegen de bal en ziet hoe Williams geen antwoord heeft op zijn schot. 1-2. Van blijdschap rent Leemans naar de RKC-fans in de hoek, waar hij op een heerlijke bierdouche wordt getrakteerd. De middenvelder maakt het weinig uit, aangezien hij bedolven wordt onder de overige VVV-spelers. Zelfs keeper Van Crooy komt naar Leemans toegerend. Het Limburgse feest lijkt te kunnen beginnen.



RKC probeert er nog een slotoffensief uit te slepen, maar tevergeefs. VVV gaat winnen en dat weten de bezoekende supporters als geen ander. “Kampioenen, kampioenen, kampioenen, olé, olé”, zingen zij. Zover is het nog niet, want de voorsprong op Jong Ajax is daarvoor niet groot genoeg. Maar promotie is wel een feit. VVV-Venlo, terug in de Eredivisie.