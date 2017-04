Treedt Wout Weghorst in de voetsporen van Vincent Janssen?

Wout Weghorst versloeg met AZ zijn oude ploeg Heracles Almelo met 1-2. De spits was met een goal en een assist belangrijk voor de Alkmaarders. Weghorst staat nu op dertien goals in één seizoen, iets wat hem nog niet eerder lukte.

Afgelopen zomer zag AZ topscorer Vincent Janssen de overstap maken naar Tottenham Hotspur. Met Wout Weghorst, de topscorer van Heracles, hoopte de club een waardige vervanger in huis te halen. De Twentenaar hoopte op zijn beurt om in de voetsporen van Janssen te treden. Nu, zo'n 10 maanden verder, lijkt hij aardig op weg.

Ontwikkeling

Vorig seizoen was Weghorst clubtopscorer bij Heracles met twaalf goals. Met nog drie wedstrijden te spelen heeft hij dat aantal nu al overtroffen. Ook gaf hij meer assists dan vorig seizoen, al was dat ook niet moeilijk. Zijn aantal stond toen namelijk op nul. In het seizoen 2014/15 zette hij zijn teamgenoten wel vaak in scoringspositie: zeven keer. Hoe doet de spits van AZ het verder in vergelijking met voorgaande jaren?

Heracles (2014/15) Heracles (2015/16) AZ (2016/17) Wedstrijden 31 33 25 Speelminuten 2434 2756 1724 Goals 8 12 13 Goals per 90 minuten 0.3 0.39 0.63 Assists 7 0 4 Assists per 90 minuten 0.18 0 0.16 Gecreëerde kansen per 90 minuten 1.52 1.08 1.62 Schoten per 90 minuten 1.7 1.96 2.56 Schotprecisie 48% 52% 72% Succesvolle passes per 90 minuten 19.41 16.10 24.33 Percentage gewonnen duels 46.35% 52.89% 52.27% Percentage gewonnen luchtduels 46.84% 47.47% 51.04%

Duidelijk is dat Weghorst bij AZ nog meer van waarde is voor zijn team dan hij bij Heracles was. Hij weet vaker zijn man te vinden, creëert meer kansen en ziet vaker de kans om op doel te schieten, wat dus tot meer doelpunten leidt.

Janssen

AZ zal blij zijn met de prestaties van Weghorst dit seizoen, al kan hij zijn voorganger nog niet overtreffen. Het rendement van Janssen, die vorig seizoen dan ook topscorer van de Eredivisie werd, was meer dan twee keer zo hoog als dat van de huidige spits van de Alkmaarders. Wel weet Weghorst met zijn passes vaker zijn medespelers te bereiken en is hij sterker in de duels dan zijn voorganger.

Vincent Janssen (2015/16) Wout Weghorst (2016/17) Wedstrijden 34 25 Speelminuten 2742 1724 Goals 27 12 Goals per 90 minuten 0.89 0.63 Assists 4 3 Assists per 90 minuten 0.13 0.16 Gecreëerde kansen per 90 minuten 1.84 1.62 Schoten per 90 minuten 4.96 2.56 Schotprecisie 55% 72% Succesvolle passes per 90 minuten 19.66 24.33 Percentage gewonnen duels 50% 52.27% Percentage gewonnen luchtduels 33.87% 51.04%

Waar Janssen het niveau van de Eredivisie was ontgroeid, geldt dat voor zijn opvolger nog niet. Toch is Weghorst zeker van waarde voor zijn ploeg. Als hij zijn ontwikkeling van de laatste jaren doorzet, zal ook hij de stap kunnen maken die Janssen maakte.