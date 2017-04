Steijn vindt promotie VVV 'ongelooflijke stunt'

Gefeliciteerd, Maurice. Voelt dit als een kampioenschap?



“Nou, dit was wel het ultieme doel. We wilden promoveren, of dat nou via het kampioenschap, de tweede plaats of de nacompetitie is. Als je dan ziet hoe we dit seizoen doorgaan, dat is geweldig. Zeker omdat we maar de achtste of negende begroting van de Jupiler League hebben.”



Vindt u dat VVV gestunt heeft?



“Ja, dit is wel een stunt. Er hebben een aantal clubs meer geld te besteden en meer dan 10000 supporters op de tribunes. Wij moeten het met beperkte middelen doen. Dan is dit wel een ongelooflijke stunt.”



Wat zijn de krachten van dit elftal?



“Ik denk dat we in drie jaar tijd een heel stabiel elftal hebben opgebouwd. We hebben een stabiele verdediging, kracht, snelheid op de flanken en scorend vermogen. Deze ploeg heeft alles. Daarom willen we met veel van deze jongens verder.”



Kunt u een tipje van de sluier geven wat er deze zomer gaat gebeuren in Venlo? Wat zijn de plannen?



“Wij moeten ons versterken met een aantal spelers. Er zijn drie of vier extra man nodig om mee te kunnen doen in de Eredivisie. Daar is budget voor, maar we weten dat het het laagste budget van de Eredivisie zal zijn. Met creatief zijn kunnen we de juiste karakters en de juiste spelers halen. Dan moeten we erin blijven.”



Tot slot: Hoeveel biertjes gaan er vanavond doorheen?



“Haha, dat weet ik niet. Bij mij in ieder geval genoeg.”