VVV-Venlo bijna zeker van minimaal twee seizoenen Eredivisie

VVV-Venlo is als kampioen van de Eerste divisie gepromoveerd naar de Eredivisie. De kans is groot dat ze nog wel even op het hoogste niveau zullen blijven. De laatste kampioen die een jaar later meteen weer degradeerde was FC Volendam, na de titel in 2008. Bijna alle andere kampioenen waren een aanwinst voor de Eredivisie.

De stunt van Roda JC in De Kuip (2-3) staat bij veel voetballiefhebbers nog op het netvlies. Uitblinker Sekou Cissé die de Limburgers mede dankzij twee rode kaarten van Feyenoord aan directe degradatie hielp ontsnappen. Noem je die wedstrijd echter in FC Volendam (2007/08), dan worden ze gek. Onder Stanley Menzo promoveerde het andere oranje naar de Eredivisie, maar Frans Adelaar hield ze ondanks een gelijkspel tegen De Graafschap op de slotdag er niet in (2-2) doordat Roda JC stuntte in Rotterdam-Zuid.

Het betekende wel meteen de laatste kampioen die meteen degradeerde. VVV-Venlo (2008/09) kwam erbij en werd een positieve verrassing. In het eerste jaar snoepten ze van de hele traditionele top-drie punten onder leiding van coach André Wetzel. Verder waren er spelers als Keisuke Honda en Ahmed Musa te aanschouwen in De Koel. Hoewel het avontuur er naar vier jaar op zat, waren de Limburgers wel degelijk een verrijking voor de Eredivisie.

Dat gold in mindere mate voor De Graafschap (2009/10). Onder Darije Kalezic ging het nog prima en werd er bijvoorbeeld in De Kuip gewonnen (0-1), maar een jaar later was het hommeles. Interim-trainer Richard Roelofsen wist in eerste instantie het vege lijf nog te redden, maar ging in de nacompetitie alsnog het schip in. Na twee jaar was het sprookje in de Eredivisie alweer voorbij voor De Superboeren.

RKC Waalwijk (2009/2010) hield het een jaartje langer vol. De Brabanders waren aan het pendelen tussen de Eerste- en Eredivisie. Onder Ruud Brood keerde RKC terug op het hoogste niveau en behaalde het meteen de play-offs om Europees voetbal. Na dat seizoen en met het vertrek van Brood ging het langzaam maar zeker weer minder. Uiteindelijk viel het doek in de verkeerde play-offs tegen Excelsior. Na drie seizoenen keerde RKC Waalwijk terug op het tweede niveau.

PEC Zwolle (2011/12) was op dat moment alweer een tijdje gepromoveerd en uitgegroeid tot een middenmoter. Dat zijn ze nog altijd, maar wel met een bekerwinst, Johan Cruijff Schaal en een verloren bekerfinale achter de rug. De formatie uit Overijssel bleek, en blijkt nog altijd, een ware aanwinst te zijn voor de Eredivisie. De grote vraag is misschien wel hoe het er na het tijdperk van Ron Jans uit gaat zien?

De laatste kampioen die inmiddels niet meer in de Eredivisie speelt is SC Cambuur (2012/13). De Leeuwarders flikten onder Henk de Jong het ultieme kunstje door te promoveren na een krankzinnige inhaalrace. De eerste twee jaar in de Eredivisie wren ze vaak de positieve verrassing, met goed en verzorgd voetbal. Het laatste jaar ontbrak simpelweg de kwaliteit en het geluk om het hoofd boven water te houden. Inmiddels timmeren de geelblauwen wel weer hard aan de weg.

Dat geldt ook voor de Tilburgers van Willem II (2013/14). Onder Jurgen Streppel werd het fundament gelegd om op het hoogste niveau te spelen. Maar de nu coach naar Heerenveen is vertrokken gaat het sportief nog steeds voor de wind met de tricolores. Hoewel de selectie van Erwin van de Looi veel kwaliteit moest inleveren deze zomer maken ze zelfs nog altijd een kansje om de play-offs voor Europees voetbal te spelen.

Dat geldt niet voor NEC (2014/15), maar de Nijmegenaren waren wel degelijk de Eerste divisie ontgroeid. Met 101 punten werden ze kampioen en in het eerste jaar terug op het hoogste niveau deden ze het ook uitstekend. Door het vertrek van Ernest Faber en belangrijke selectiespelers heeft NEC het zeker niet gemakkelijk momenteel.

Ook de laatste kampioen van de Eerste divisie is een aanwinst gebleken voor de Eredivisie. Ondanks een hele goede periode en een knappe zege op Feyenoord is de ploeg van Alex Pastoor nog altijd niet helemaal veilig. Toch ziet het er gunstig uit voor Sparta Rotterdam (2015/16) om te handhaven. In dat geval zijn zij de achtste kampioen die achtereenvolgend niet meteen weer degradeert. Wordt VVV-Venlo nummer negen?

Kampioen Punten Seizoenen Eredivisie 2015/16 Sparta Rotterdam 79 1* 2014/15 NEC 101 2* 2013/14 Willem II 79 3* 2012/13 sc Cambuur 61 3 2011/12 PEC Zwolle 72 5* 2010/11 RKC Waalwijk 82 3 2009/10 De Graafschap 82 2 2008/09 VVV-Venlo 80** 4 2007/08 FC Volendam 77** 1

* = spelen nog steeds Eredivisie

** = speelden competitie met 38 wedstrijden