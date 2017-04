Video: Schitterende treffer vanaf eigen helft in Hongarije

De 30-jarige middenvelder voltooide zijn kunststukje namens Puskás Akadémia in de thuiswedstrijd tegen VÁC, in de tweede divisie van het land. Helemaal aan de zijlijn ontving hij de bal en zag hij doelman Viktor Szenpetri iets te ver voor zijn doel staan. Met een prachtige trap werkte hij de bal binnen. Golazo!



Het doelpunt van Zsakály betekende in de 73e minuut de 3-0. Het duel in de NB II leverde uiteindelijk een 4-1 zege op.