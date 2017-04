Pascal Bosschaart: "Feyenoord blijft bestand tegen de druk"

“ Een type Kuyt moet je altijd in je elftal hebben”

Van 2004 tot 2006 speelde de nu 37-jarige Bosschaart in de Eredivisie 53 wedstrijden voor Feyenoord. Bij de Rotterdammers doorliep hij ook de jeugdopleiding tot de B-jeugd. Nadat hij debuteerde in het eerste amateurelftal van Feyenoord sloot hij aan bij FC Utrecht. In de Domstad kwam de linksback annex linkermiddenvelder in zeven seizoenen tot liefst 194 duels in de Eredivisie. Zondag treffen zijn voormalige werkgevers elkaar in De Kuip. Bosschaart is daar uiteraard persoonlijk bij.



Wat verwacht je van de wedstrijd?

"Dat het niet gemakkelijk voor Feyenoord wordt. Ze hebben nog steeds alles in eigen hand. Maar FC Utrecht is altijd lastig. Al is FC Utrecht-uit nog een graadje lastiger. FC Utrecht zal gewoon willen winnen in De Kuip. De club wil haar vierde plaats vasthouden. Ik verwacht dat het een mooi wedstrijdje wordt."



Voelt Feyenoord de druk van Ajax?

"Die voelen ze al weken. Ik denk dat Feyenoord tegen de druk bestand is. Ze staan niet voor niets al het hele seizoen bovenaan. Als ze straks kampioen worden, gebeurt het voor mijn gevoel voor het eerst in Nederland dat een club van de eerste tot de laatste speeldag aan kop gaat. Ik heb het volste vertrouwen dat ze het gaan redden. Ajax kent een lastig programma. Eerst sc Heerenveen, dan donderdag naar Schalke 04 toe en drie dagen later ook nog naar PSV. Natuurlijk krijgt Feyenoord volgende week Vitesse-uit. Ook niet gemakkelijk. Maar als je kampioen wilt worden, moet je alle wedstrijden winnen."





De laatste duels wordt Feyenoord plotseling wel getroffen door (kleine) blessuregevallen?

"Dat gebeurt altijd in deze fase van het seizoen. Tegen het einde lopen diverse clubs tegen pijntjes van hun spelers aan. Maar de selectie van Feyenoord is breed genoeg om dat op te vangen. Terence Kongolo is weer terug, Nicolai Jörgensen keert zondag terug, Eljero Elia is fitter aan het worden. Het gaat weer lekker."



Verrast Feyenoord je dit seizoen?

"Jazeker. Dit had ik absoluut niet vooraf verwacht. Maar er zit een bepaald gevoel in de groep. Veel vertrouwen. Dat constateer ik al het hele seizoen. Zolang je blijft winnen, blijft dat gevoel aanwezig en wordt winnen alleen maar gemakkelijker. Ik heb veel thuisduels dit seizoen gezien. Er staat een degelijke ploeg, waarin zelden iemand door de ondergrens zakt."



De lastigste keuze voor trainer Giovanni van Bronckhorst blijft de rechtsbuitenpositie. En de zogenaamde tien. Jens Toornstra, Dirk Kuyt en Steven Berghuis strijden voor twee plaatsen. Wie heeft je voorkeur?

"Berghuis is aanvallender en dreigender. Dirk verzaakt nooit. Een type Kuyt moet je altijd in je elftal hebben. Dit seizoen hoor ik het commentaar ook regelmatig. Hij is oud, hij kan het niet meer aan. Het is niet vreemd dat hij geen hele wedstrijd speelt. Maar als je het omdraait en met elf tegen tien speelt, zou je natuurlijk vaker verliezen. Maar dat doen ze ook niet. Dan zul je toch iets goed doen. Dirk neemt ook een bepaalde druk bij de jongens weg. Ik spreek hem nog regelmatig."



Wat is de kracht van dit Feyenoord?

"Ze kunnen allemaal scoren. Niet één speler, maar een stuk of drie, vier of vijf jongens maken de doelpunten. Het duel van zondag met FC Utrecht wordt cruciaal. Als ze die goed doorkomen en winnen, dan zorg je ervoor dat het geloof bij Ajax ook afneemt."



Voor wie juich je zondag?

"Dat is lastig. Ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. FC Utrecht blijft toch wel op de vierde plaats staan. Ze hebben een gaatje geslagen. Mijn voorspelling is dan ook 2-0 voor Feyenoord."



Pakt FC Utrecht straks in de Play-Offs het laatste Europa League-ticket?

"Absoluut. Zolang ze dit elftal bij elkaar behouden, ben ik daarover positief. In Europa is alles mogelijk. Er ligt nooit zoveel druk op de ploeg, omdat ze eigenlijk nooit zoveel ronden overleven. Gebeurt dat wel vormt dat alleen maar een bonus. FC Utrecht heeft alles in ieder geval nog in eigen hand."



Kom je nog vaak in de Galgenwaard?

"Eigenlijk kom ik vaker bij FC Utrecht dan bij Feyenoord. Ik weet niet waarom. Zoiets ontstaat gewoon."



Met IJsselmeervogels spelen jullie zaterdag eerst een erg belangrijke wedstrijd in de Derde Divisie tegen Scheveningen. Als koploper tegen de nummer drie.

"We staan nu drie punten los. Als we deze wedstrijd winnend afsluiten, kunnen we nog wat losser komen. Tegelijk speelt FC Lisse (de nummer twee, red.) tegen Rijnsburgse Boys (de nummer vijf, red.). Volgende week treffen we zelf FC Lisse. We hebben alles in eigen hand. Of de voorbereidingen op een titel al zijn begonnen? Voorzichtig wel."



Voor de jaarwisseling verlengde je je contract als assistent-trainer alweer met twee jaar. Moest je lang nadenken?

"Nee, helemaal niet. Ik vind het heel leuk om te doen. Maandag, dinsdag en donderdag rijd ik na mijn werk direct door naar IJsselmeervogels en de hele zaterdag ben ik daar druk mee. Maar het bevalt me uitstekend."



Wil je nog doorgroeien?

"Natuurlijk heb ik de ambitie om straks hoofdtrainer te worden, maar nu nog niet. Alles wat ik nu doe, voelt super. Maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik moet nog een hoop leren. Ik heb nu een hele goede leermeester met Sandor van der Heide, een fantastische trainer. Ik leer heel veel van hem. Ook de komende jaren hoop ik veel van hem te blijven leren. Wie weet waar het straks eindigt?"





Je maakt dus drukke dagen?

"Ja, dat klopt. Overdag werk ik als vertegenwoordiger bij Erreà (fabrikant van sportkleding en sportartikelen, red.). Ik val in mijn functie onder het hoofd verkoop. Ik houd me met diverse taken bezig. Drukken, bestellen, webshoppen."



Voetbal je nog?

"Alleen met oud-Feyenoord, oud-FC Utrecht en oud-ADO Den Haag. Volgende maand ga ik naar Engeland. Daar speel ik in een charity-wedstrijd samen met Arjan de Zeeuw en andere oud-profs. Dat soort dingen doe ik er ook nog bij. Ik vind het nog te leuk om te doen."